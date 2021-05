Mini PC ITX Intel Core i5 8/500GB scontato di 50 euro

Quello che vi proponiamo oggi è un piccolo computer, che rappresenta il perfetto incontro tra un mini PC ed un classico desktop. Si tratta del Liten L500, una configurazione ITX dal formato estremamente compatto, che offre i vantaggi di entrambe le soluzioni sopracitate.

Mini PC Liten L500 ITX: caratteristiche tecniche

La differenza rispetto ad un tradizionale mini PC è nelle dimensioni, in questo caso più generose. Tuttavia il vantaggio sta nella possibilità di poter sostituire ogni singolo componente, trattandosi di una soluzione completamente modulare. Come processore ritroviamo infatti un Intel Core i5-10400 da 6 core e 12 thread per una frequenza massima di ben 4,3GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 500GB. Naturalmente il tutto può essere aggiornato. Il case permette di ospitare 2 dischi SSD/HDD da 2,5 pollici aggiuntivi, mentre la memoria RAM può essere portata fino a ben 64GB. Anche il processore può essere sostituito, grazie al socket 1200 che permette di ospitare fino ad un Intel Core i9. Parliamo quindi di una configurazione pensata per imponenti carichi di lavoro e dalle performance decisamente elevate.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Le porte USB sono 6 tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità, di cui due frontali. A queste, sempre sul pannello frontale, si aggiunge una porta USB Type-C. Le uscite audio/video invece sono due, di cui una HDMI e l’altra DisplayPort, permettendo quindi configurazioni multi-monitor. Non manca naturalmente una porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete offerte dal cavo. Chiudono le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. In conclusione, un’interessante alternativa ai tradizionali mini PC, dedicata a chi vuole qualcosa in più, e soprattutto aggiornabile in tutto per adattarla al meglio alle proprie esigenze.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, l’L500 è acquistabile su Amazon a soli 499,99 euro con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino.