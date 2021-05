Surface Laptop 3: solo 999 euro su Amazon

Circa un mese fa è stato presentato il successore, disponibile in Italia dal 27 aprile. Il Surface Laptop 3 è ancora un prodotto valido e gli utenti possono trovare anche offerte interessanti, come quella di Amazon. Il modello da 13,5 pollici può essere acquistato a meno di 1.000 euro. Studenti e docenti possono anche sfruttare due promozioni dedicate.

Surface Laptop 3: sconto del 33%

Il Surface Laptop in offerta su Amazon è il modello con schermo touch PixelSense da 13,5 pollici (2256×1504 pixel), processore quad core Intel Core i5-1035G7, GPU Intel Iris Plus integrata, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. La dotazione hardware comprende inoltre due porte USB (una Type-A e una Type-C), jack audio da 3,5 millimetri, porta Surface Connect, altoparlanti Omnisonic con Dolby Audio e fotocamera anteriore con Windows Hello.

All'interno del telaio in alluminio ci sono anche i chip WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless. Il colore è nero satinato e il poggiapolsi è in metallo. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10 (ieri sera è stato distribuito l'aggiornamento 21H1).

Il prezzo del modello disponibile su Amazon è 999,00 euro, invece di 1.499,00 euro (sconto del 33%). Gli studenti iscritti al servizio Amazon Prime Student possono ottenere uno sconto aggiuntivo di 63,10 euro, se l'acquisto viene effettuato entro il 30 giugno. Gli insegnanti possono invece utilizzare la Carta del docente.