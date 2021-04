Surface Laptop 4 in Italia da oggi: prezzi, configurazioni e offerte

Presentato esattamente due settimane fa, il nuovo Microsoft Surface Laptop 4 fa oggi il suo debutto ufficiale in Italia. Un computer portatile ideato per sfruttare appieno le potenzialità di Windows 10, andando incontro alle esigenze manifestate sia dai professionisti sia dall’utenza consumer, ancora alle prese con smart working e didattica a distanza.

Da oggi in Italia il Surface Laptop 4 di Microsoft

Rimandiamo all’approfondimento pubblicato in occasione dell’annuncio per ogni dettaglio in merito alle specifiche tecniche, sottolineando che l’edizione con CPU AMD è definita dallo stesso gruppo di Redmond un Secured-core PC, per via dell’adozione di accorgimenti come System Guard e Kernel Direct Memory Access Protection che garantiscono un livello di tutela aggiuntivo per la sicurezza dei dati.

I prezzi per le configurazioni base destinate all’utenza consumer sono 1.149 euro per la versione da 13,5 pollici e 1.499 euro per quella più grande con schermo da 15 pollici. I professionisti possono invece rivolgersi ai partner di canale (Microsoft Store, sezione For Business): le spese partono rispettivamente da 1.249 euro e 1.599 euro.

Acquistando il nuovo arrivato della linea Surface sul Microsoft Store è possibile approfittare di un’offerta riservata a studenti, insegnanti e genitori, con uno sconto del 10% sull’intera gamma: è sufficiente completare un semplice processo di autorizzazione online.

Inoltre, fino al 18 maggio è possibile ricevere fino a 750 euro restituendo un dispositivo idoneo: per maggiori informazioni sull’iniziativa far riferimento alla pagina dell’iniziativa. Già online anche la pagina Amazon che ospita le schede dei singoli modelli, ma provando ad aprirle viene al momento restituito un errore: