Chuwi UBook sarà il tuo tablet-laptop W10: l'offerta

Perfetta incarnazione del concetto 2-in-1, Chuwi UBook è un dispositivo in grado di svolgere il compito di tablet e quello di laptop, passando dall'una all'altra modalità in modo immediato. Basato sul sistema operativo Windows 10 proprio come un PC tradizionale, oggi lo trovi in offerta lampo su Amazon, ma per poche ore.

Chuwi UBook, molto più di un semplice tablet

Sono queste le specifiche tecniche che troverai nel comparto hardware: ampio display da 11,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel, pannello IPS), processore Intel N4100, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, slot per la lettura di schede microSD fino a 128 GB, due porte USB 3.0 e una Type-C, WiFi, Bluetooth e batteria da 3.500 mAh. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

In queste ore è possibile comprare Chuwi UBook al prezzo di soli 263,20 euro invece di 319,00 euro come da listino. Chi desidera acquistare il bundle che include la tastiera fisica e il pennino, trasformando il dispositivo in un piccolo laptop per la produttività in movimento (come visibile nelle immagini qui allegate), lo trova oggi in sconto al prezzo di 313,65 euro invece di 369,00 euro come da listino.