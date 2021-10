Chuwi UBook X: il laptop 2 in 1 che ha tutto, ma proprio tutto, in offerta

Windows 11 è ormai arrivato, ma non tutti i dispositivi possono essere aggiornati al nuovo sistema di Microsoft. Quello che ti proponiamo oggi è un interessante laptop 2 in 1 già pronto per l’aggiornamento al nuovo OS: il Chuwi UBook X.

Laptop 2 in 1 Chuwi UBook X: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo decisamente versatile e, soprattutto, dalla scheda tecnica davvero interessante. Partendo dal display troviamo un ottimo schermo touch screen da 12 pollici con una risoluzione di 2K (2160×1440) e rapporto di 3:2. Il monitor è pensato proprio per l’utilizzo professionale. Il 3:2 consente di avere una visione più ampia, mentre la risoluzione concede un livello di dettaglio decisamente alto. Sfrutta, inoltre, la tecnologia IPS in grado di restituire un’ottima fedeltà cromatica e un angolo di visione di 178 gradi. A spingere il computer ci pensa un processore Intel Celeron N4120, una CPU quad-core con una frequenza massima di 2,6GHz. A questa si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. È evidente che si tratta di uno strumento pensato per i professionisti, lo conferma la presenza della penna con due punte di ricambio all’interno della confezione. Molto comodo anche lo stand regolabile che consente di posizionare il PC esattamente come un laptop puro. Non manca neanche la tastiera, naturalmente removibile, per godere di una vera postazione con un ingombro ridotto al minimo indispensabile.

Connettività

Dal punto di vista della connettività, invece, avrai tutto ciò che potrebbe servirti. Una porta USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati a cui si affianca una porta USB Type-C. Non manca un’uscita micro-HDMI che consente di collegare un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente un pratico lettore di schede, utile soprattutto per espandere la memoria in maniera semplice ed economica. Seppur essenziale quindi come dotazione, la presenza della porta USB apre ad un’importante possibilità. Consente, infatti, di collegare un HUB USB così da espandere sensibilmente la connettività lasciando le altre porte libere. Non mancano ovviamente le connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Realizzato completamente in lega di alluminio, e con un peso di soli 780 grammi, è senza dubbio un alleato perfetto per lavorare in mobilità. Considerando che è già pronto per l’aggiornamento a Windows 11, rappresenta davvero un piccolo gioiello.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina, il Chuwi UBook X è acquistabile su Amazon a soli 369,99 euro per un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino. Ottimo prezzo per un pack completo di ogni accessorio.