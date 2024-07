Ci sono 3 mesi gratis di Apple TV+ se acquisti uno di questi dispositivi

Apple TV+ è la piattaforma streaming della mela morsicata che mette a disposizione un vasto catalogo di contenuti originali che includono serie TV, film, documentari e programmi per bambini. L’abbonamento ha un costo mensile di 9,99 euro, con una prova gratuita di 7 giorni, ma c’è la possibilità di estendere questo periodo a 3 mesi: per farlo ti basta aver acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple. Ecco come funziona.

3 mesi gratis di Apple TV+: il trucco

Più che di un trucco si tratta di un’offerta attiva per chiunque abbia acquistato un nuovo dispositivo Apple negli ultimi mesi. L’elenco include Apple TV, iPhone, iPad e Mac: qualsiasi device di questo genere ti darà diritto ad accedere ad una prova gratuita di 3 mesi del servizio.

Per riscattarla ti basta seguire questa procedura:

Configura il tuo nuovo dispositivo con il tuo ID Apple Una volta acceso troverai l’app Apple TV già preinstallata: clicca per aprirla e assicurati che il device sia già aggiornato all’ultima versione del sistema operativo L’applicazione dovrebbe già darti la possibilità di riscattare l’offerta e a quel punto ti basterà selezionare “Ricevi 3 mesi gratis“

In questo modo avrai subito accesso a ben 90 giorni di prova del catalogo di Apple TV+ che include film, serie TV, documentari e programmi per bambini con la qualità del 4K HDR e con audio Dolby Atmos.

Apple TV+ è disponibile di default sui dispositivi Apple, ma puoi scaricarla anche su Smart TV, console e dispositivi per lo streaming. Non farti scappare l’occasione.