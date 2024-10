Ciabatta multipresa 7 in 1: occupa zero spazio e con 3 prese USB (25€)

Una ciabatta Multipresa che torna troppo comoda. Invece di avere fili e fili che sono abbandonati sul pavimento e rendono la situazione disordinata, questo sistema si collega alla presa e si fissa al muro o si mette direttamente sulla scrivania per offrirti soltanto comodità e ordine. In totale hai 7 prese a disposizione, ognuna con un interruttore personale. Puoi acquistarla su Amazon a soli 25,99€ con il doppio sconto in corso, apri la pagina e spunta il coupon.

Ciabatta multipresa 7 in 1, perché acquistarla?

Comoda e pratica la ciabatta Multipresa 7 in 1 di HoniHom con il suo design salvaspazio che però ti offre davvero tante soluzioni. Non devi più rimuovere un prodotto o un elettrodomestico per fare spazio al caricatore dello smartphone visto che hai delle prese USB dedicate proprio a questo.

Come vedi, si collega alla presa e poi si fissa al muro. Se hai una presa ad altezza scrivania, puoi poggiarla anche sul tuo piano e usarla a piacimento. Non occupa spazio e non crea disordine pur rimanendo sempre a disposizione.

Trovi per l’utilizzo 4 prese con adattatore Schuko ognuna dotata del proprio bottone di accensione e spegnimento e poi un gruppo di 3 prese USB (2 di tipo A Standard e una di tipo C) con il proprio bottone. In questo modo puoi collegare qualunque prodotto senza limiti e non preoccuparti del funzionamento, della ricarica o della sicurezza.

A soli 25,99€ su Amazon, la ciabatta Multipresa 7 in 1 di HomiHon è un acquisto da non farsi scappare. Collegati su Amazon dove ora è in sconto con ben 2 promozioni, spunta il coupon e poi aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con un abbonamento Amazon Prime eventualmente attivo sul tuo account.