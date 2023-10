Ciabatta multipresa con USB-C: coupon taglia prezzo (-40%)

Devi solo attivare il coupon per ridurre del 40% il prezzo della ciabatta multipresa con USB-C del marchio Sameriver. Perché conviene? Beh, ti basta scorrere tra gli oltre 5.500 voti positivi ricevuti su Amazon, con una media pari a 4,5/5 stelle, lasciati da chi ha già avuto modo di metterla alla prova.

Taglia il prezzo e metti in ordine: -40% sulla ciabatta multipresa con USB-C

Dotata di protezione da sovratensione, da sovraccarico e da cortocircuito, con otto prese Schuko e quattro USB (come già scritto anche USB-C) ha un cavo da cinque metri ed è realizzata in materiale ignifugo per una sicurezza senza compromessi. Ogni sezione può essere gestita comodamente attraverso interruttori indipendenti. Dispone delle certificazioni CE, FCC e RoHS. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 23,99 euro, grazie al coupon -40% da attivare in un click, la ciabatta multipresa con USB-C di Sameriver è un affare da cogliere al volo.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un giorno: se la ordini subito, entro domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.