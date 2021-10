Ciabatta Multipresa Verticale, sconto del 30% con questo COUPON

La ciabatta multipresa VANPOO si trova in offerta su Amazon a 22€, uno sconto del 37% grazie al seguente codice promozionale. Per accedere all'offerta occorre procedere all'acquisto del prodotto e – in fase di pagamento – inserire il seguente codice COUPON.

X7FYL7QR

Al prezzo iniziale di 34,99€ si applica uno sconto di circa 13 euro.

Si tratta di una ciabatta verticale, un design a torretta che consente un facile accesso a ben 8 prese Schuko e 4 USB-A. Il dispositivo multipresa si alimenta tramite un cavo da ben 5 metri, ideale per posizionare la ciabatta su una scrivania o spostarla in base alle necessità.

Con questa multipresa è possibile collegare contemporaneamente fino a 12 dispositivi, dotati di presa italiana, Schuko o alimentati via USB a grandezza standard. Le prese sono posizionate a 360° attorno alla struttura a torre, in alto troviamo un pratico pulsante per disattivare l'alimentazione, come accade con le normali ciabatte.

Oggi è possibile acquistare la ciabatta multipresa VANPOO in offerta su Amazon a 22€, basta applicare il codice promozionale X7FYL7QR in fase d'acquisto.