Cialde Caffè Borbone: 100% convenienti su eBay

Se hai terminato le cialde di caffè per i tuoi momenti di pausa e relax allora devi dare un’occhiata a questa offerta. Vai su eBay e scegli le Cialde Caffè Borbone Miscela Nera. 100% convenienti, sono identiche al vero espresso napoletano. Acquista il pacco convenienza da 300 a soli 40,20 euro, invece di 55,85 euro. In pratica le stai pagando solo 0,13 centesimi l’una. Inoltre, acquistando più confezioni ottieni un extra sconto massimo del 5%. Consegna gratuita e rateizzazione a tasso zero sono incluse nella promozione.

Cialde Caffè Borbone: lusso di bontà, prezzo da outlet

Con le Cialde Caffè Borbone Miscela Nera ti assicuri un espresso di lusso. La sua cremosità non ha rivali. Vellutato al palato, ogni sorso regala emozioni uniche per un aroma intenso e persistente. Tutte le cialde vengono confezionate singolarmente non appena i chicchi sono macinati. In questo modo mantengono integre le proprietà benefiche e di gusto del caffè. Inoltre garantiscono un’igiene perfetta. 100% compostabili, sono anche amiche dell’ambiente.

300 Cialde sono in offerta a 40,20 euro, invece di 55,85 euro. Acquistane di più, puoi ottenere fino al 5% di sconto extra. Ricordati che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.