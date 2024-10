Cialde Caffè Borbone in Edizione Limitata a soli 0,14€

Se hai una macchina a uso domestico ESE 44 mm allora l’offerta che abbiamo trovato su eBay fa proprio al caso tuo. Infatti, proprio in questo momento, le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli, in Edizione Limitata, sono in vendita a un prezzo da non credere. Acquistale subito a soli 0,14€ l’una.

Oltre che buonissime sono anche amiche dell’ambiente. Infatti, l’incarto è riciclabile e ogni cialda è 100% compostabile. Una buona notizia vero? Così non solo risparmi, ma aiuti anche a rispettare l’ambiente. E poi questa Edizione Limitata è davvero speciale per gusto, aroma e territorialità.

Approfitta di questa offerta eBay. Hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal. Si tratta di un’ottima opportunità che non fa capo a finanziamenti, ma ti permette di dilazionare senza interessi il tuo acquisto per avere più respiro.

Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli: l’espresso a casa tua

Quando scegli le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli in Edizione Limitata devi essere consapevole di portare a casa tua il vero espresso napoletano. Ogni sorso sarà un’emozione unica. Buono al gusto e vellutato al palato, questo caffè esprime tutta la cultura napoletana dell’espresso. Acquista ogni singola cialda a soli 0,14€.

L’offerta è magica, così come magica è l’edizione limitata di queste cialde. Infatti, ognuna non solo è confezionata singolarmente, ma ha un’espressione napoletana serigrafata sulla confezione. Oltre a essere un’idea carina, questo packaging permette al prodotto di arrivare in tutta la sua freschezza a casa tua.

Infatti, ogni singolo chicco viene macinato dopo la tostatura e confezionato immediatamente. Così il percorso dalla fabbrica a casa tua non subisce variazioni del gusto. L’aroma, appena apri la tua cialda è avvolgente e intenso. Note di caffè tostato ti avvolgeranno subito. Al palato è vellutato e cremoso.

Acquista ora le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli a soli 0,14€ l’una. Questa offerta la trovi solo su eBay.