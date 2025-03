Cialde Caffè Borbone Ese 100% compostabili a soli 17 centesimi

Le Cialde Caffè Borbone Ese 44mm sono la scelta perfetta se cerchi un buon espresso di carattere, in grado di fornirti tanta energia, e un prodotto che fa bene all’ambiente, non danneggiandolo. Infatti, con l’offerta su eBay a soli 17 centesimi l’una, Miscela Rossa è in grado di fornirti un boost ad ogni sorso. Inoltre, ogni singola cialda è 100% compostabile, quindi ecosostenibile.

Se non ti basta, l’incarto di ogni singola cialda è riciclabile. Un’attenzione in più verso l’ambiente senza rinunciare a un buonissimo espresso napoletano. Ogni cialda viene confezionata singolarmente per mantenere inalterate tutte le proprietà e le caratteristiche del chicco di caffè e della sua miscela. Così, quando apri la cialda, hai lo stesso effetto di quando viene macinato il caffè al bar.

Un profumo di chicco appena tostato invade le tue narici, preparandoti a un’esperienza unica ad ogni sorso una volta erogato il tuo espresso che, grazie all’attenzione nella produzione, offre sempre lo stesso risultato. Compatibili con le macchine Ese 44mm, le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa sono uniche e inimitabili. Acquistale adesso all’incredibile prezzo di 17 centesimi l’una.

Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa Ese 44mm: la scelta perfetta per gli amanti dell’espresso

Le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa Ese 44mm vengono realizzate in filtro carta per assicurare la stessa esperienza dell’espresso da bar a chiunque. Se ami il buon caffè, quello napoletano dall’aroma persistente e dal gusto deciso, allora queste cialde sono proprio la scelta perfetta. Acquistale subito in offerta speciale su eBay! La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Approfitta immediatamente di questa incredibile promozione che sta andando a ruba. Così avrai nella tazza, ogni volta che vuoi, per iniziare la giornata, un momento di pausa o il dopo pasto, una dose di energia e gusto indimenticabili, che dureranno a lungo nel tuo corpo e palato.

Scegli adesso le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa Ese 44mm. Approfitta di eBay con questa promozione. Acquistale a soli 17 centesimi l’una!