Cialde Caffè Borbone Nicaragua: l'espresso di lusso è in offerta

Scegli l’espresso di lusso monorigine con le Cialde Caffè Borbone Nicaragua, oggi in offerta speciale su eBay. Approfitta subito di questa promozione. Ottieni subito un 10% di extra sconto con il Coupon SCONTOWEB10. Devi spendere almeno 25€ per ottenere questo vantaggio incredibile.

Oggi costano ancora meno, ma il loro gusto è sempre lo stesso: fantastico. Vivi un’esperienza inimitabile e senza pari grazie a questa miscela robusta monorigine disponibile in cialde ESE 44 mm. Ideali per un utilizzo quotidiano, queste cialde garantiscono risparmio e altissima qualità.

Tra l’altro, con eBay, hai anche inclusi il Servizio eBay Premium, che garantisce un venditore affidabile, con spedizione veloce e restituzioni facili, e la Garanzia eBay Premium, che assicura un rimborso nel caso in cui tu non riceva l’oggetto ordinato. Inoltre, hai anche la consegna gratuita.

Cialde Caffè Borbone Nicaragua: la robusta monorigine che piace tanto

Quando provi le Cialde Caffè Borbone Nicaragua te ne innamori subito e non puoi più farne a meno. Compatibili con le macchine ESE da 44 mm sono estremamente economiche. Acquistale subito in offerta speciale su eBay. Puoi ottenere un extra sconto del 10% sfruttando il Coupon SCONTOWEB10.

Devi solo raggiungere un carrello con spesa di almeno 25€ per poter utilizzare questo codice che ti regala fino a un massimo di 35€ di extra sconto. Tornando alle nostre cialde, l’aroma è decisamente piacevole e avvolgente. Il giusto equilibrio tra dolcezza e acidità rende questo caffè un’opera d’arte.

Inoltre, ogni cialda è confezionata singolarmente per mantenere tutta la freschezza e il gusto del chicco appena macinato. La tostatura segue un procedimento attento e meticoloso che solo Caffè Borbone sa. Inoltre, ogni cialda è 100% compostabile, per non pesare sull’ambiente.

Cosa stai aspettando? Acquista subito le Cialde Caffè Borbone Nicaragua su eBay. Con una spesa minima di 25€ puoi sfruttare il Coupon SCONTOWEB10 per ottenere subito un 10% di extra sconto.