Cialde Caffè Borbone (quasi) in REGALO su eBay con questo Coupon

Con eBay le sorprese non finiscono mai. Oggi puoi acquistare le Cialde Caffè Borbone Miscela Nera a un prezzo regalo. Aggiungine 300 al carrello e inserisci il Coupon CASA24. Come per magia le paghi solo 0,12 centesimi di euro l’una. Niente male vero? Quasi da non credere, ma non è finita qui. Infatti, effettuando un acquisto multiplo puoi ottenere fino al 5% di sconto extra sul tuo ordine. La consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Cialde Caffè Borbone Miscela Nera: il vero espresso napoletano a casa tua

Porta direttamente a casa tua il vero espresso napoletano! Con le Cialde Caffè Borbone Miscela Nera ti assicuri un momento di piacere indimenticabile. Perfetto la mattina, questo caffè è in grado di darti l’energia necessaria per affrontare al meglio una giornata piena di impegni. Eccezionale in ogni momento della giornata, ti regala un momento di relax pazzesco. Dopo pasto è la conclusione perfetta per una buona digestione.

Acquistane 300 a soli 0,12 centesimi l’una sfruttando il Coupon CASA24. Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 12,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

