Cialde Caffè Borbone e sei subito a Napoli: sfrutta l'extra 10% su eBay

Con eBay le promozioni non finiscono mai. Oggi ti permettono di fare un’ottima scorta di buon espresso, proprio come a Napoli. Cosa stai aspettando? Acquista 300 Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli a soli 38,91€, invece di 55,42€. Questo super prezzo lo ottieni sfruttando un ottimo vantaggio.

Infatti, oltre al 22% di sconto, su eBay in questi giorni puoi ottenere un extra 10% inserendo il Coupon SETTEMBRE24. Copialo e incollalo nella sezione destinata ai Codici Sconto che trovi alla pagina del metodo di pagamento. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo già molto vantaggioso.

Addirittura, grazie alla possibilità di selezionare PayPal come metodo di pagamento, oggi puoi dividere l’importo in 3 comode rate a tasso zero. La prima rata al momento della conferma dell’ordine mentre le altre due rate nei mesi appena successivi. Approfittane subito per acquistare le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli.

Cialde Caffè Borbone: espresso buono come al bar, anzi di più

Le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli sono un omaggio alla città partenopea, patria del buon espresso. Oggi puoi bere un espresso buono come al bar direttamente a casa tua. Grazie alle cialde compatibili con le macchine a uso domestico ESE 44 mm, farsi un caffè cremoso come al bar è facile e veloce.

Inoltre, essendo 100% compostabili, con queste cialde non fai nemmeno male all’ambiente. Anche l’incarto è completamente riciclabile. Tutto è amico del nostro ecosistema con queste cialde che celebrano Napoli proponendo una frase tipica diversa su ogni confezione.

Ogni cialda viene confezionata singolarmente per mantenere tutta la freschezza e le proprietà del chicco appena macinato dopo la tostatura. Si tratta di un procedimento molto interessante, perché ogni cialda mantiene tutto l’aroma originale dalla produzione a casa tua. Niente male vero?

Goditi un espresso pazzesco ad ogni sorso. L’aroma è intenso e al palato questo caffè è cremoso e vellutato. Complice della sua bontà anche il giusto equilibrio tra dolcezza e acidità. Acquista 300 Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli a soli 38,91€, invece di 55,42€.