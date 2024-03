CIAOHYPER: ultimi giorni per ottenere fino a 25€ di bonus sul conto HYPE

Andiamo alla scoperta di HYPE, il conto corrente che rende smart la gestione del denaro, grazie a funzionalità essenziali e a tanti vantaggi unici nel loro genere. Se apri il conto nelle prossime ore inserendo il codice CIAOHYPER, otterrai un bonus fino a 25 euro.

Ottenere questo bonus di benvenuto è facile. Durante l’apertura del conto o l’upgrade del tuo piano HYPE, inserisci il codice sopra indicato e potrai ricevere un bonus di 5€ per il piano Base, di 20€ per il piano Next e 25€ per il piano Premium.

Il bonus verrà accreditato direttamente sul tuo conto dopo aver effettuato transazioni per un totale di almeno 50€ entro 30 giorni dall’apertura del conto. Questa offerta speciale scade il 31 marzo 2024; quindi prima apri il conto, meglio è.

Conto HYPE: 25 euro di bonus con il codice CIAOHYPER

Il piano HYPE Premium ti consente di avere il massimo dal tuo conto corrente. Il canone? Costa soltanto 9,90€ al mese. Tra i numerosi vantaggi, troverai:

Transazioni e prelievi senza commissioni in tutto il mondo con la carta World Elite Mastercard inclusa.

inclusa. Supporto prioritario, anche via WhatsApp.

Un pacchetto assicurativo completo che protegge viaggi, acquisti e contante prelevato dagli ATM.

che protegge viaggi, acquisti e contante prelevato dagli ATM. Ricariche illimitate, prelievi gratuiti e bonifici istantanei senza commissioni extra.

e bonifici istantanei senza commissioni extra. Nessuna commissione su pagamenti di bollette, bollettini e ricariche telefoniche.

Come detto in precedenza, l’apertura del conto avviene online. Quindi, niente file allo sportello della banca. Il conto viene attivato in pochi giorni, con la carta virtuale nell’app subito a tua disposizione. Manca pochissimo alla scadenza dell’offerta. Apri il conto HYPE o effettua un upgrade prima del 31 marzo, inserisci il codice CIAOHYPER e otterrai fino a 25€ di bonus.