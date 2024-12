Cina blocca esportazione metalli verso gli USA

La Cina ha subito risposto alle nuove restrizioni del Dipartimento del Commercio. La direttiva del Ministro del Commercio vieta l’esportazione negli Stati Uniti di minerali e metalli che possono essere utilizzati per scopi civili e militari, tra cui antimonio, gallio e germanio. Il ban potrebbe essere esteso alla grafite e alle terre rare.

Guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiornato per la terza volta le regole sull’esportazione di chip e apparecchiature verso la Cina. L’obiettivo è limitare la capacità produttiva dei processori che potrebbero essere utilizzati per scopi militari. Come promesso è arrivata subito la “ritorsione”. Il Ministro del Commercio ha bloccato l’esportazione di minerali e metalli usati per la produzione di chip.

Le restrizioni erano già in vigore dal mese di agosto, ma ora è arrivato il ban totale per “proteggere la sicurezza nazionale”. Gallio e germanio sono molto utilizzati nella produzione di chip. Il germanio è un semiconduttore, come il silicio, mentre il gallio diventa semiconduttore quando unito all’arsenico (arseniuro di gallio) o all’azoto (nitruro di gallio). L’antimonio viene usato invece nei proiettili e altre armi.

In base ai dati più recenti, la Cina esporta il 48% di antimonio, il 59,2% di germanio e il 98,8% di gallio. In seguito alle precedenti restrizioni, il prezzo del triossido di antimonio è aumentato del 228%. I prezzi di gallio e germanio sono raddoppiati. Ora continueranno a crescere e ci sarà un aumento dei costi produttivi dei chip.

La Cina potrebbe estendere le restrizioni a grafite, nickel, cobalto e terre rare. Lo scontro commerciale con gli Stati Uniti avrà sicuramente un impatto sull’economia globale.