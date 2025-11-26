Cina lancia missione di emergenza per tre astronauti

L’agenzia spaziale cinese ha lanciato ieri il razzo Long March 2F con la navicella Shenzhou 22 senza equipaggio a bordo. Questa è la missione di emergenza che riporterà sulla Terra i tre taikonauti arrivati sulla stazione spaziale Tiangong il 31 ottobre con la navicella Shenzhou 21, utilizzata dai tre taikonauti della missione precedente.

Navicella di salvataggio

La missione Shenzhou 20 del 24 aprile doveva terminare all’inizio di novembre, dopo l’arrivo dei tre taikonauti della missione Shenzhou 21 del 31 ottobre. Meno di 24 ore prima, i funzionari della China Manned Space Agency hanno comunicato all’equipaggio sulla stazione spaziale Tiangong che il rientro era stato annullato.

Una finestra della navicella Shenzhou 20 è stata danneggiata da un piccolo detrito spaziale. La successiva analisi con un microscopio ha confermato la presenza di una lesione di forma triangolare. I tre taikonauti della missione Shenzhou 20 (Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie) sono quindi ritornati sulla Terra il 14 novembre con la navicella Shenzhou 21.

Gli altri tre taikonauti (Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang), arrivati sulla stazione spaziale con la missione Shenzhou 21, erano rimasti senza navicella. L’agenzia spaziale cinese ha quindi effettuato il lancio della navicella Shenzhou 22 (originariamente previsto ad aprile 2026), che ieri ha raggiunto la stazione spaziale senza equipaggio a bordo (è stata usata per portare cibo e indumenti).

Per la Cina si tratta di un importante risultato, in quanto la preparazione di un lancio richiede tra 30 e 45 giorni. La missione di emergenza Shenzhou 22 è stata preparata in appena 16 giorni. I taikonauti effettueranno una passeggiata spaziale per ispezionare la finestra danneggiata della navicella Shenzhou 20, in modo da fornire dati utili agli ingegneri. Non è noto se ritornerà sulla Terra o se verrà abbandonata nello spazio.

Un simile caso si è verificato con la navicella Starliner di Boeing (rientrata sulla Terra senza equipaggio). I due astronauti (Butch Wilmore e Suni Williams) sono ritornati a bordo della Crew Dragon di SpaceX.