Cinema, show e serie di TV di Sky in streaming grazie a NOW

Il pass Cinema & Entertainment di NOW è il modo migliore per avere tutto il grande intrattenimento di Sky a portata di streaming e on-demand. Con un prezzo di abbonamento che parte da 6,99 euro al mese potrai avere accesso ad una vera e propria valanga di contenuti per tutta la famiglia, perfetta per serate in compagnia o all’insegna del binge watching.

Pass Cinema & Entertainment di NOW: scopri cosa include

Ripetiamo il prezzo: a partire da 6,99 euro al mese puoi avere accesso in streaming e on-demand dai tuoi dispositivi preferiti a tutte le serie TV e gli show di Sky, i film più attesi e oltre 1000 titoli a tua disposizione.

Facciamo qualche nome? True Detective Night Country, la nuova stagione di Pechino Express, Barbie, 4 Ristoranti, House of The Dragon, Un Amore, Gomorra, MasterChef Italia, Io Capitano e molti altri ancora.

Tutto ciò che è la programmazione di Sky per quanto riguarda cinema e intrattenimento sarà sempre a tua disposizione su PC, smartphone, tablet, smart TV, stick, console da gioco e qualsiasi altro dispositivo elettronico compatibile. Il tutto con un prezzo di partenza da 6,99 euro al mese: nulla per quello che è NOW è in grado di offrirti con questo pacchetto.

