Circle to Search su Android riconoscerà i brani musicali

Files by Google, l’applicazione di gestione dei file più utilizzata su Android, è in costante miglioramento con l’aggiunta di nuove funzionalità. Tra le ultime novità, Google sta lavorando a riassunti generati dall’intelligenza artificiale per i documenti di testo, che consentiranno di consultare più rapidamente le informazioni chiave. L’app include anche strumenti come uno scanner integrato per facilitare la scansione e l’organizzazione dei file, nonché una funzione di ricerca dei documenti migliorata.

Oltre a queste nuove funzioni, Google ha un altro colpo in canna da sparare: “Audio Search“. Inizialmente lanciato sul Pixel 8 per la ricerca di immagini, Circle to Search sembra destinato a diventare uno strumento ancora più potente grazie alla nuova capacità di identificare le canzoni.

Audio Search di Circle to Search identifica la musica riprodotta e persino canticchiata

Questa nuova funzione di Circle to Search non solo riconoscerà le canzoni riprodotte sul dispositivo, ma anche quelle che si sentono intorno a noi o addirittura canticchiate. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, l’applicazione sarà in grado di identificare una canzone da semplici melodie cantate o canticchiate dall’utente, rendendo la ricerca musicale più accessibile e allo stesso tempo più divertente.

Attualmente in fase di test, questa funzione è disponibile per alcuni utenti beta e potrebbe essere diffusa in un futuro aggiornamento dell’applicazione.

Shazam avrà un nuovo rivale…

Sebbene la nuova funzionalità Audio Search di Circle to Search sia ancora in fase di test limitato alle versioni beta dell’app Google, sta già dimostrando grandi potenzialità. Durante i test preliminari, la funzione ha provato a identificare i brani tramite YouTube Music, anche se problemi ai server ne hanno impedito il completo riconoscimento.

Tuttavia, una volta finalizzata e ottimizzata, questa funzione potrebbe offrire agli utenti Android un nuovo modo per scoprire e identificare musica in qualsiasi momento e luogo. Soprattutto, permetterà di trovare quella canzone che si continua a canticchiare o che si ha in testa.