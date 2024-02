Circle to Search disponibile su Pixel 8 e Galaxy S24

Come promesso a metà gennaio, in occasione del lancio dei Galaxy S24, Google ha annunciato l’arrivo di Circle to Search (Cerchia e Cerca in italiano) sui Pixel 8 e i nuovi smartphone di Samsung. L’azienda di Mountain View ha fornito alcuni consigli su come sfruttare la funzionalità.

Circle to Search: come funziona

Contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dal nome, gli utenti possono utilizzare altre gesture, oltre a quella di tracciare un cerchio con le dita per effettuare una ricerca, senza cambiare app. Sfrutta la tecnologia “multisearch” sviluppata dall’azienda di Mountain View che combina ricerca testuale e visuale, ma senza passare per l’app Google.

La funzionalità può essere utilizzata per lo shopping. Se l’utente vede qualcosa di interessante su un sito web può selezionare l’oggetto con un cerchio o uno scarabocchio, dopo aver attivato Circle to Search tenendo premuto sul pulsante Home o la barra di navigazione. Verranno quindi mostrate le immagini dell’oggetto e i prezzi.

Gli utenti possono anche evidenziare con il dito una parola o una frase (ad esempio in un video) e cercare il suo significato, senza aprire il browser. È possibile anche trovare informazioni di viaggio, ad esempio selezionando con un cerchio o uno scarabocchio un monumento visto sui social media.

Durante una conversazione è possibile inoltre cercare informazioni su un ristorante, senza lasciare l’app di messaggistica. In alcuni paesi (non ancora in Italia) si può sfruttare l’intelligenza artificiale generativa della Search Generative Experience (SGE) per chiedere informazioni attraverso prompt testuali.

La funzionalità è un’esclusiva dei Pixel 8 e dei Galaxy S24. Non è noto se e quando arriverà anche su altri dispositivi.