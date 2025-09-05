Circle to Search di Google traduce mentre si scorre sullo schermo

Google ha appena potenziato una delle funzioni più amate di Circle to Search: la traduzione. Fino a ieri, per tradurre un contenuto visibile sullo schermo bisognava riattivare manualmente la funzione ogni volta che si cambiava pagina o si effettuava uno scroll.

Ora, invece, la traduzione continua a funzionare mentre si scorre, e persino se si cambia app. Si sta guardando un post su Instagram in una lingua che non si conosce? Circle to Search lo traduce al volo, senza interrompere la navigazione.

Cicrle to Search, come attivare “Scorri e traduci” su Android

La nuova funzione è semplice da usare. Basta tenere premuto il tasto Home o la barra di navigazione per avviare Circle to Search, toccare l’icona “Traduci” e selezionare “Scorri e traduci”. Da quel momento, ogni contenuto testuale che appare sullo schermo verrà tradotto in tempo reale, anche se si passa da un’app all’altra. Il roll out è partito questa settimana su alcuni dispositivi Samsung Galaxy, ma presto sarà disponibile su altri modelli Android.

Circle to Search diventa sempre più intelligente

Dal suo debutto nel 2024, Circle to Search ha ricevuto aggiornamenti continui. Per attivare la funzione, basta tenere premuto il tasto Home. Chi invece usa la navigazione tramite gesti deve tenere premuta la barra di navigazione. Dopo la pressione prolungata, comparirà in basso la barra di Ricerca Google accompagnata da un’animazione colorata, è il segnale che la funzione è pronta si può usare subito.

Oltre alla traduzione, ora Circle to Search supporta ricerche visive con panoramiche AI, azioni rapide su numeri di telefono e link, e persino una modalità AI per approfondire argomenti complessi e porre domande di follow-up. Un vero assistente digitale che si attiva con un semplice gesto sullo schermo.