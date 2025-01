Circle to Search: in arrivo la funzione Ottieni aiuto per il gioco

A volte può capitare di rimanere bloccati in un videogame perché il livello è troppo difficile, ma Google potrebbe avere la soluzione perfetta. Si chiama “Get Game Help” (Ottieni aiuto per il gioco) ed è una nuova funzione in arrivo su Circle to Search, lo strumento che rende la ricerca su Google un gioco da ragazzi sui dispositivi Android supportati.

Circle to Search di Google potrebbe presto ottenere la funzione Ottieni aiuto per il gioco

In pratica, questa funzione permetterà di cercare aiuto per un videogame semplicemente allegando uno screenshot della schermata in cui si è bloccati. Basterà toccare il chip “Ottieni aiuto per il gioco” che apparirà sopra la barra di ricerca di Circle to Search e il gioco è fatto (letteralmente).

Lo screenshot verrà automaticamente allegato a una query di ricerca su Google con il testo “Get help with this game“. Et voilà, in pochi secondi avrete a portata di mano guide, video e consigli per superare quello scogli insormontabile.

Certo, al momento questa implementazione di “Get Game Help” ha ancora qualche piccola stranezza. Per esempio, il chip è apparso durante i test di Android Authority in tutte le app, non solo nei giochi. Sembra quindi che Google non sia ancora in grado di distinguere se l’utente sta usando un gioco o un’app qualsiasi. Ma siamo certi che questo comportamento verrà affinato prima del lancio ufficiale.

Inoltre, l’utilità di questa funzione dipenderà molto dalla bravura di Google Search nel contestualizzare lo screenshot. Se il motore di ricerca non riuscirà a capire esattamente dove si è bloccati nel gioco, si dovrà comunque approfondire la ricerca aggiungendo altri dettagli, come il nome del gioco. Un passaggio che potrebbe non essere immediato per tutti gli utenti.

Quando arriverà la nuova funzione Ottieni aiuto per il gioco

Ad ogni modo, “Ottieni aiuto per il gioco” è ancora un work in progress e siamo sicuri che vedrà ulteriori miglioramenti prima di approdare ufficialmente su Circle to Search.