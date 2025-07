Cisalfa e Polizia contro le truffe online: così acquisti in modo sicuro

Cisalfa Sport e Polizia Postale hanno unito forze e intenti per aiutare i consumatori a combattere le truffe online così da effettuare acquisti in modo sicuro. L’idea è nata dall’aumento delle minacce che rendono difficile per gli utenti districarsi nel web e riconoscere così piattaforme di acquisto, e-Commerce e shop online affidabili da quelli fraudolenti.

Francesco Gasca, Digital Director di Cisalfa Group, ha dichiarato: “Abbiamo pensato di realizzare un elenco di consigli, molte volte sottovalutati, per evitare che tutti i consumatori di articoli sportivi, non solo i nostri clienti, possano essere spinti ad effettuare acquisti non sicuri sul Web“.

In merito a questa iniziativa contro le truffe online per acquisti sicuri, Luigi Bovio, Direttore della Divisione reati finanziari online della Polizia Postale, ha spiegato: “Verificare l’affidabilità dei siti, diffidare di offerte troppo vantaggiose e utilizzare metodi di pagamento sicuri sono accorgimenti semplici, ma fondamentali per navigare in sicurezza“.

“Queste efficaci linee guida sono basate sulla vasta esperienza della Polizia Postale, costantemente impegnata a prevenire e contrastare la criminalità informatica, e noi le diffonderemo pubblicandole sul nostro sito e condividendole attraverso i nostri canali social“, ha poi concluso Gasca.

Truffe online: i consigli di Cisalfa e Polizia

Contro le truffe online, per acquisti sicuri, sono stati pubblicati i consigli di Cisalfa Sport e Polizia Postale. Questo vademecum che conta dieci buone abitudini aiuterà sicuramente gli utenti ad effettuare acquisti più sicuri ed evitare così le trappole dei cybercriminali.

Compra esclusivamente sulle nostre piattaforme ufficiali. Diffida di occasioni imperdibili. Utilizza metodi di pagamento affidabili. Fai attenzione a prezzi fuori mercato, pacchi premio, prodotti in esaurimento (e magari al costo di 1 euro). Analizza le informazioni del venditore. Accertati delle condizioni generali di vendita (Termini e Condizioni). Leggi le politiche di reso e rimborso. Usa strumenti di verifica. Non farti guidare dalla fretta. Informazioni e segnalazioni.

I consigli qui sopra riportati li trovi alla pagina ufficiale di Cisalfa Sport dove puoi approfondirli uno a uno.