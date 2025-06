Dati ISTAT preoccupanti: meno furti e rapine, aumento truffe online

Buone notizie dal più recente rapporto ISTAT “Reati contro la persona e contro la proprietà: vittime ed eventi – 2022/2023“. Infatti, secondo i dati pubblicati sono diminuiti i reati a danno dei cittadini come furti e rapine. Purtroppo però ci sono anche brutte notizie. Nello specifico, sono aumentate le truffe online.

“Tra il 2015/16 e il 2022/23, diminuiscono le famiglie vittime di reati contro abitazioni e veicoli. In calo anche borseggi, rapine, aggressioni e minacce. Tra le truffe informatiche aumentano soltanto quelle che colpiscono chi usa gli strumenti bancari online. Stabili le vittime di scippi“, si legge nel rapporto.

Ma non tutte le truffe online hanno registrato una crescita: “Le truffe associate agli acquisti telematici, le più diffuse tra i delitti informatici, sono diminuite in misura importante (-27% circa), mentre altre forme di raggiro avvenute in ambito telematico sono in leggero calo. Per quanto riguarda il phishing, ne è vittima il 6,9% nel 2022-2023 contro il 7,7% delle persone che avevano risposto a mail sospette nel 2015-2016“.

Truffe Online: quelle Bancarie le più diffuse

In pratica, sembra strano, ma – secondo i dati ISTAT – sono le truffe online bancarie quelle in aumento: “Le sottrazioni di denaro tramite l’utilizzo di strumenti bancari online sono aumentate del 74%, anche se tale aumento deve tenere conto del grande aumento degli utenti di servizi bancari telematici (aumentati di più del 25%)“.

Tra questi: “La maggior parte delle vittime a cui è stata clonata la carta (44,7%) se ne è accorto dall’estratto conto, il 23,3% è stato contattato dalla banca; nel 20,8% dei casi le carte bancarie sono state bloccate“. Inoltre, continua il rapporto ISTAT: “Per quanto riguarda i mezzi di pagamento e gli strumenti finanziari online, la clonazione della carta di credito ha riguardato l’1,1% degli utenti, a fronte dell’1,3% degli utenti di 6 anni fa“.

Occorre perciò fare molta attenzione al furto di identità e denaro che avviene attraverso pericolose campagne di phishing che si fingono la propria banca per accedere al conto corrente online delle vittime.