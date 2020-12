In queste ore Cisco rende nota una nuova acquisizione: questa volta tocca a Dashbase, startup specializzata nel fornire all’interno del contesto enterprise soluzioni per l’analisi dei dati e per la comunicazione. In quest’ultimo territorio la società di San Jose è già presente con il servizio Webex, oggetto di numerosi aggiornamenti e ottimizzazioni da inizio 2020 a oggi per far fronte alla massiccia adozione dello smart working.

Cisco annuncia l’acquisizione della startup Dashbase

Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico messo sul piatto per portare a termine con successo l’affare. Il gruppo afferma che la tecnologia sviluppata da Dashbase aiuterà a potenziare quanto fino a oggi offerto con i sistemi di AppDynamics per la gestione delle applicazioni, altra realtà acquisita nel 2017 per una somma pari a 3,7 miliardi di dollari.

Ulteriori acquisizioni messe a segno di recente da Cisco, da inizio 2020, sono quelle di IMImobile (soluzioni cloud per la comunicazione con i clienti) e ThousandEyes (network intelligence).