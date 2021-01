Annunciata oggi la collaborazione che vede Cisco al lavoro con EOLO al fine di rafforzare la rete Fixed Wireless Access dell’operatore. L’obiettivo è quello di offrire un servizio di connettività adeguato alle aree periferiche e rurali del Paese, contribuendo così a contrastare la piaga del divario digitale che ancora affligge una parte non indifferente del territorio.

La partnership Cisco-EOLO contro il divario digitale in Italia

I dati del rapporto CENSIS-Auditel fanno riferimento a 3,5 milioni di cittadini rimasti tagliati fuori da Internet durante il lockdown della scorsa primavera, con conseguenze che non è difficile immaginare per l’attività in smart working e per i ragazzi impegnati con lo studio secondo le modalità della didattica a distanza. Queste le parole di Paolo Campoli, Vice President, Global Service Provider Segment Leader di Cisco.

Cisco ed EOLO condividono una visione che le vede impegnate a costruire un futuro più inclusivo facendo leva sulla connettività. Quando un anno fa abbiamo lanciato la nostra visione dell’Internet del Futuro abbiamo gettato le basi per accompagnare l’evoluzione del mondo digitale nei prossimi dieci anni. EOLO ha la nostra stessa passione e sta compiendo grandi passi in avanti per offrire a tutti un accesso a internet di qualità, a costi contenuti.

Preparandosi per il 5G, EOLO intende dunque rendere più solida e performante la propria rete FWA con una backbone da 400 Gigabit Ethernet che integra i router Cisco della serie 8000 e ASR 9003. Attualmente la copertura raggiunge circa 6.500 comuni di tutta Italia. Chiudiamo con il commento di Guido Garrone, CTO dell’operatore, il primo service provider dell’area Sud Europa a operare una scelta di questo tipo.