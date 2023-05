Citadel, cose da sapere sulla nuova serie TV Prime Video

Se sei appassionato di storie di spionaggio, azione e intrighi internazionali, non puoi perderti Citadel, la nuova serie tv Prime Video già disponibile in streaming sulla piattaforma di Amazon.

Si tratta di un progetto ambizioso e rivoluzionario, che darà vita a un franchise globale con storie interconnesse che attraversano il globo. Una sorta di Marvel Cinematic Universe nel mondo dello spionaggio? Più o meno.

Citadel: perché è una serie TV da non perder

Citadel è interpretata da due star del cinema: Richard Madden, noto per il suo ruolo in Il Trono di Spade e Bodyguard, e Priyanka Chopra Jonas, attrice e produttrice indiana che ha recitato in Quantico e Baywatch. I due interpretano Mason Kane e Nadia Sinh, due ex agenti segreti di un’organizzazione chiamata Citadel, che sono stati cancellati dagli archivi e hanno deciso di rifarsi una vita normale.

Il loro passato tornerà però presto a bussare alla porta quando un altro ex collega, Bernard Orlick (Stanley Tucci), li contatterà per chiedere il loro aiuto in una nuova missione pericolosa.

La serie è prodotta dai fratelli Russo, i registi di alcuni dei più grandi successi della Marvel come Avengers: Endgame e Captain America: Civil War. I due hanno voluto creare un universo narrativo che si espande oltre la serie principale, con altre produzioni locali ambientate in diversi paesi e con diversi protagonisti. Tra queste, ci sarà anche una serie italiana con Matilda De Angelis, la giovane attrice che ha conquistato il pubblico internazionale con The Undoing.

Citadel è una serie avvincente, ricca di colpi di scena, scene d’azione spettacolari e personaggi carismatici. Ma non solo: è anche una serie che esplora temi come l’identità, la memoria, la fiducia e il senso di appartenenza in un mondo globalizzato e complesso.

