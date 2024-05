Citofono SMART con Ring Intercom di Amazon: torna in offerta a 59,99€ (-40%)

Con uno sconto del 40% è tornato in offerta su Amazon l’apprezzatissimo Ring Intercom, il sistema che permette di rendere smart il citofono di casa senza costose installazioni o modifiche all’impianto. Facilissimo da installare puoi acquistarlo a soli 59,99 euro invece di 99,99, con consegna immediata grazie alla spedizione Prime.

Ring Intercom: rispondi al citofono anche dallo smartphone

Ring Intercom funziona in simbiosi con l’app Ring con la quale puoi parlare con i visitatori e aprire il portone dell’edificio direttamente dal tuo smartphone, rendendo l’accesso alla tua abitazione più semplice e sicuro. L’installazione è facile e immediata e non hai bisogno di fare modifiche funzionali al sistema esistente.

Ogni volta che qualcuno suona al citofono, riceverai un avviso in tempo reale sull’app Ring. Questa funzionalità ti permette di rispondere ai visitatori e aprire il portone anche se dovessi essere fuori casa, per una flessibilità che si racconta da sola. Naturalmente, Ring Intercom è compatibile con Alexa, quindi puoi sfruttarne le funzionalità anche attraverso i comandi vocali.

Un’altra caratteristica molto interessante è la la possibilità di inviare Chiavi Ospite a amici e familiari tramite la funzione di Verifica Automatica degli Ospiti, che permette loro di accedere alla tua casa a orari prestabiliti. A questa si aggiunge la funzione di verifica automatica per le consegne Amazon, che permette ai corrieri verificati di accedere in modo sicuro all’edificio per consegnare i pacchi.

Una svolta intelligente per la tua casa, oggi in grande sconto: acquista adesso Ring Intercom a soli 59,99 euro invece di 99,99.