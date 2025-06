Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 è tornato su Amazon

Siamo solo a metà 2025, ma per molti Clair Obscur: Expedition 33 è già da ritenere il miglior gioco dell’anno (a mani basse). La versione su disco per PS5 è rimasta a lungo introvabile dopo il lancio, ma ora ti segnaliamo che è tornata in vendita su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquistala per allungare le mani sulla produzione di Sandfall Interactive che sta tenendo incollati allo schermo migliori di appassionati.

Il gioco dell’anno, Clair Obscur: Expedition 33

È ritenuto il capostipite di una nuova generazione di JRPG, nonostante con il Giappone abbia ben poco da spartire, almeno in termini di provenienza: lo sviluppatore è francese. Acclamato da pubblico e critica, è ambientato in un universo fantasy, più precisamente nelll’isola di Lumière (ispirata a Parigi), dove ogni anno di verifica un evento chiamato Gommage. All’orizzonte compare un colossale Monolito, su cui vive l’entità della Pittrice che dipinge un numero, sempre più basso. Tutti gli esseri umani con età uguale o superiore a quel numero, misteriosamente scompaiono. Non anticipiamo altro, per saperne di più dai uno sguardo alla scheda del titolo.

Fra i tanti pregi di Clair Obscur: Expedition 33 c’è anche il prezzo di vendita: solo 49,99 euro, nonostante si tratti a tutti gli effetti di un gioco AAA. Il successo ottenuto a livello commerciale è dovuto anche a questo fattore, un chiaro segnale per l’intera industria videoludica.

È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari per evitare ritardi, con la disponibilità immediata e la consegna gratuita in pochi giorni se lo ordini adesso. Attenzione al sold out: potrebbe andare esaurito un’altra volta in fretta, la richiesta da parte di chi non è ancora riuscito a trovarlo è molto elevata.