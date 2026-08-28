Claude, 5 prompt per sfruttare la nuova memoria

La memoria aggiornata di Claude va oltre le istruzioni personalizzate statiche. Non si tratta di scrivere manualmente una descrizione di sé stessi nelle impostazioni e sperare che il chatbot la legga, e la ricordi, soprattutto. Claude impara durante la conversazione, registra le preferenze, il contesto lavorativo, le abitudini che emergono naturalmente dal modo in cui si interagisce con lui. Quei ricordi funzionano tra la chat normale e la modalità di lavoro collaborativo, il che significa che ciò che si dice in una conversazione informale può seguire l’utente in un progetto strutturato senza doverlo rispiegare.

La memoria si gestisce nelle impostazioni, dove Claude organizza i ricordi per argomento. Si possono modificare, cancellare o semplicemente controllare.

5 prompt per sfruttare al meglio la memoria di Claude

Ma la memoria serve a poco se Claude non la usa nel momento giusto. Ecco cinque prompt progettati per scoprire cosa ricorda, verificare se quei ricordi migliorano le risposte e decidere quando è il momento di fare pulizia.

1. Scoprire cosa Claude sa già sul proprio conto

Prompt: Basandoti solo sulla memoria salvata su di me, dimmi le cinque cose più utili che sai su come lavoro, cosa preferisco e cosa è importante per me. Non usare informazioni da questa conversazione a meno che non siano già nella memoria.

Prima di aggiungere qualsiasi cosa alla memoria, vale la pena scoprire cosa Claude ha già registrato da solo. Questo prompt è diverso dal generico cosa ricordi di me? , chiede a Claude di separare le informazioni che possono effettivamente migliorare le risposte dai fatti casuali che ricorda.

Sapere che si preferiscono risposte concise, che si lavora regolarmente su certi tipi di progetti o che si affrontano i compiti complessi la mattina, sono dettagli che cambiano concretamente la risposta che Claude produce. Sapere il nome del proprio gatto, probabilmente no.

È anche il modo più rapido per individuare errori. Se Claude ha registrato qualcosa di sbagliato, si può correggere nelle impostazioni della memoria prima che influenzi le conversazioni future.

2. Identificare le ripetizioni inutili

Prompt: Guarda cosa ricordi di me e identifica tre informazioni di contesto che probabilmente non dovrei più aver bisogno di spiegarti. Per ciascuna, mostrami un esempio di come potresti usarla in una conversazione futura senza che io la ripeta.

Una funzione di memoria non dovrebbe essere un quaderno digitale pieno di fatti. Il valore reale emerge quando il chatbot sa quando usarli, non solo che li possiede.

Se Claude sa come si preferisce il tono delle email, non si è costretti a rispiegare le preferenze ogni volta che gli si chiede di revisionarne una. Se conosce gli strumenti che si usano abitualmente, dovrebbe tenerne conto quando suggerisce come affrontare un compito. Questo prompt verifica se la memoria sta effettivamente lavorando in quel modo, o se è solo un archivio passivo.

3. Mettere la memoria al lavoro su un nuovo progetto

Prompt: Sto iniziando un nuovo progetto. Prima di darmi qualsiasi istruzione o suggerimento operativo, usa ciò che ricordi delle mie preferenze, del mio modo di lavorare e delle nostre interazioni precedenti per suggerire come impostarlo nel modo più efficace.

Questo prompt testa se conoscere l’utente rende le risposte effettivamente migliori. I chatbot sono bravissimi a riempire i vuoti con supposizioni plausibili, perciò è difficile distinguere cosa viene dalla memoria e cosa è semplicemente inventato. Chiedere a Claude di separare le due fonti permette di vedere se la memoria sta realmente influenzando la risposta.

Una volta stabilita quella base, si fornisce il progetto reale, può essere pianificare un viaggio, organizzare un lavoro domestico, avviare qualcosa di nuovo al lavoro, e le risposte saranno calibrate sulla propria situazione anziché su quella dell’utente medio.

4. Lasciare che Claude identifichi cosa gli manca

Prompt: In base al tipo di cose per cui mi fornisci aiuto, quali sono cinque informazioni sulle mie preferenze, abitudini o obiettivi che ti renderebbero più utile se le ricordassi? Fammi una domanda alla volta per colmare le lacune.

Invece di indovinare tutto ciò che il chatbot dovrebbe sapere, si lascia che sia Claude a identificare i vuoti. Potrebbe sapere che tipo di lavoro si fa, ma non come si preferisce il formato delle risposte. Potrebbe conoscere gli interessi culinari, ma non le intolleranze alimentari. Potrebbe aiutare a pianificare viaggi senza sapere se si preferisce un albergo di lusso o risparmiare per spendere altrove.

Poiché Claude aggiorna la memoria durante la conversazione, alcune delle risposte che si danno possono diventare ricordi permanenti per le conversazioni future.

Una nota sulla privacy: Claude non salva automaticamente alcune categorie di informazioni sensibili. Si può scegliere nelle impostazioni se permettere la memorizzazione di argomenti delicati, vale la pena controllare con cosa ci si sente a proprio agio prima di insegnare deliberatamente al chatbot di più su di sé.

5. Fare una revisione periodica della memoria

Prompt: Fai una revisione di ciò che ricordi su di me. Classifica ogni ricordo in una di quattro categorie: utile, obsoleto, poco chiaro o non necessario. Spiega brevemente perché e dimmi quali ricordi pensi che dovrei controllare o cancellare.

Più un’AI ricorda, più diventa importante verificare periodicamente se dovrebbe ancora ricordare tutto. Il progetto concluso tre mesi fa potrebbe non essere più rilevante. Un’informazione potrebbe essere stata registrata in modo impreciso. Una preferenza potrebbe essere cambiata.

Invece di scorrere manualmente ogni voce nella memoria, si chiede a Claude di fare la prima passata. La decisione finale resta in mano all’utente, si entra nelle impostazioni della memoria, si controllano gli argomenti e si modifica o cancella ciò che non serve più.

È il tipo di manutenzione che nessuno fa spontaneamente ma che, una volta fatta, produce un miglioramento immediato nella qualità delle risposte. Una memoria pulita è una memoria utile.