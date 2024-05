Claude di Anthropic è disponibile in Europa

Anthropic ha annunciato la disponibilità di Claude in Europa. Gli utenti e le aziende possono sfruttare le capacità del modello di intelligenza artificiale generativa tramite interfaccia web o app iOS. Per accedere ai modelli più avanzati è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Claude arriva in Europa

Dall’inizio dell’anno è possibile accedere a Claude tramite API, quindi gli sviluppatori europei possono già integrare i modelli in applicazioni, siti web e servizi. Ora l’assistente IA è accessibile gratuitamente ad utenti e aziende attraverso la versione web e l’app per iOS.

Per sbloccare tutti i modelli, incluso Claude 3 Opus (uno dei più avanzati sul mercato) è necessario sottoscrivere l’abbonamento a Claude Pro. Il costo è 18 euro/mese + IVA. Le aziende possono invece utilizzare il piano Claude Team (minimo 5 utenti) disponibile a 28 euro/mese per utente.

Anthropic sottolinea che Claude comprende e parla fluentemente varie lingue europee, tra cui italiano, francese, tedesco e spagnolo. Il co-fondatore e CEO Dario Amodei ha dichiarato che Claude è stato progettato per garantire sicurezza e privacy. In Europa, oltre al GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dovrà essere rispettato l’AI Act (approvato dal Parlamento europeo). Anthropic ha attualmente 40 dipendenti a Londra e presto aprirà un nuovo ufficio a Dublino.

Amazon ha investito 4 miliardi di dollari nella startup di San Francisco. L’autorità antitrust del Regno Unito potrebbe avviare un’indagine per verificare eventuali danni per la concorrenza. Lo stesso potrebbe accadere per gli accordi sottoscritti da Microsoft con Mistral AI e Inflection AI.