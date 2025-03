Claude di Anthropic, in arrivo la modalità vocale

Stando a quanto riportato dal Financial Times, Anthropic è al lavoro per dotare il suo assistente AI, Claude, di capacità vocali. Questo significherebbe che Claude potrebbe non solo elaborare testi, ma anche parlare e comprendere il linguaggio parlato, rendendo l’interazione più naturale e immediata.

Anthropic sta sviluppando la modalità vocale per Claude

La conferma arriva da Mike Krieger, Chief Product Officer di Anthropic. L’azienda sta effettivamente esplorando nuove modalità di interazione per Claude. L’obiettivo è rendere l’esperienza utente più naturale e intuitiva, andando oltre la semplice interazione testuale.

“Se Claude dovrà gestire il tuo computer, un’interfaccia più naturale potrebbe essere parlarci direttamente“, ha detto Krieger. In altre parole, Anthropic punta a dotare Claude di capacità vocali, permettendo agli utenti di comunicare a voce con l’AI, invece di scrivere prompt. Krieger ha inoltre rivelato che il team ha già realizzato prototipi funzionanti, segno che la tecnologia è già in fase di sviluppo.

Ma Anthropic non sta percorrendo questa strada da sola. Si vocifera di colloqui con Amazon, uno dei principali investitori e partner dell’azienda, e con ElevenLabs, una startup specializzata nella generazione vocale AI. L’obiettivo? Accelerare il lancio di un’esperienza vocale per Claude. Non è stato concluso alcun accordo, ma Krieger ha confermato che Anthropic ha discusso con molti partner per portare questa novità sul mercato il prima possibile.

Il futuro dell’intelligenza artificiale sembra puntare sempre più sulla voce. E Claude potrebbe essere uno dei primi chatbot a fare questo salto di qualità. Certo, ci sono ancora molte incognite. Quanto sarà naturale e fluida la conversazione? Riuscirà Claude a capire tutte le sfumature del linguaggio parlato? E come gestirà i diversi accenti e dialetti?