 Claude Code e Cowork ora possono usare il Mac in autonomia
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Claude Code e Cowork ora possono usare il Mac in autonomia

Claude Code e Cowork possono aprire file, usare il browser e lanciare strumenti sul Mac. La funzione è in research preview per gli abbonati Pro e Max.
Claude Code e Cowork ora possono usare il Mac in autonomia
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Claude Code e Cowork possono aprire file, usare il browser e lanciare strumenti sul Mac. La funzione è in research preview per gli abbonati Pro e Max.

Claude non si limita più a rispondere alle domande. Adesso può aprire file, usare il browser e lanciare strumenti di sviluppo direttamente sul Mac. Anthropic ha annunciato che Claude Code e Claude Cowork possono usare il computer, quindi sono in grado di controllare app e interagire con il sistema operativo per completare i compiti assegnati. La funzione è in research preview per gli abbonati Pro e Max su macOS.

Claude Code e Cowork possono aprire file, navigare sul web e usare app sul Mac

Quando si attiva la funzione, Claude dà priorità ai connettori per i servizi supportati, come Google Workspace, Slack e altri. Ma se un connettore non è disponibile, l’assistente AI può comunque eseguire il compito usando direttamente le applicazioni sul computer: aprire un file in un editor, navigare su una pagina nel browser, lanciare un terminale.

Claude dovrebbe chiedere il permesso prima di compiere queste azioni. Anthropic raccomanda comunque di non usare la funzione per gestire informazioni sensibili, e sembra una cosa giusta e buona.

La compatibilità con Dispatch per garantire la continuità tra telefono e desktop

La funzione è compatibile con Dispatch, il sistema di Anthropic che permette di mantenere una conversazione continua con Claude tra telefono e desktop. Si inizia una richiesta dal telefono, Claude la esegue sul Mac, e si possono seguire i progressi da entrambi i dispositivi.

Claude diventa un agente desktop

L’aggiornamento completa il percorso che Anthropic ha tracciato negli ultimi mesi. Claude Cowork, lanciato a gennaio come versione di Claude Code pensata per utenti non sviluppatori, si trasforma da assistente che suggerisce in assistente che agisce. Gli add-in per Excel e PowerPoint con sessioni condivise, la modalità vocale di Claude Code, i Channels per Discord e Telegram, ogni pezzo si incastra in un ecosistema dove Claude non è più solo un chatbot ma un agente che opera sul computer.

Per ora è una research preview limitata a macOS, soggetta a modifiche basate sul feedback degli utenti.

Fonte: Claude di Anthropic

Pubblicato il 24 mar 2026

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