Claude down (25 marzo): problemi ed errori per il chatbot Anthropic

Molti utenti stanno incontrando problemi nell’interagire con Claude: in questo momento il chatbot di Anthropic sta avendo qualche difficoltà. Non si tratta di un down completo, ma l’anomalia è confermata dalla dashboard ufficiale, dove è riportato l’avviso Numerosi errori su claude.ai con l’indicazione di una interruzione parziale .

Tutti gli aggiornamenti sul down di Claude del 25 marzo

Prima il messaggio Stiamo attualmente indagando su questo problema , poi Stiamo continuando a indagare su questo problema , a testimonianza di come i tecnici siano al lavoro per venirne a capo. Come sempre, anche i feedback inviati al portale Downdetector ci aiutano a capire come evolve la situazione in tempo reale. Il grafico qui sotto mostra un picco di segnalazioni poco dopo le ore 15.

Aggiornamento (25 marzo 2026, 15:31)

Ho eseguito un test rapido e Claude sembra rispondere senza particolari difficoltà ai prompt, forse con un’attesa superiore al solito, ma senza interruzioni. Il volume delle segnalazioni inviate a Downdetector è in diminuzione, la situazione sembra destinata a tornare presto alla normalità.

Aggiornamento (25 marzo 2026, 15:40)

Anthropic conferma che i problemi di Claude sono in fase di risoluzione, ma ora sono comparsi errori legati a Cowork.

Aggiornamento (25 marzo 2026, 16:10)

Ora sono segnalati errori con il modello Opus 4.6. Prosegue il pomeriggio difficile del chatbot, anche se le segnalazioni inviate a Downdetector sono quasi azzerate.

Aggiornamento (25 marzo 2026, 16:52)

Feedback pressoché azzerati. Anthropic continua a mostrare avvisi su fix in fase di implementazione, ma Claude sembra aver superato il momento più difficile. Il chatbot è tornato a disposizione degli utenti.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.