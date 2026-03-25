Claude down (25 marzo): problemi ed errori per il chatbot Anthropic

Molti utenti stanno incontrando problemi nell’interagire con Claude: in questo momento il chatbot di Anthropic sta avendo qualche difficoltà. Non si tratta di un down completo, ma l’anomalia è confermata dalla dashboard ufficiale, dove è riportato l’avviso
Numerosi errori su claude.ai con l’indicazione di una
interruzione parziale.
Tutti gli aggiornamenti sul down di Claude del 25 marzo
Prima il messaggio
Stiamo attualmente indagando su questo problema, poi
Stiamo continuando a indagare su questo problema, a testimonianza di come i tecnici siano al lavoro per venirne a capo. Come sempre, anche i feedback inviati al portale Downdetector ci aiutano a capire come evolve la situazione in tempo reale. Il grafico qui sotto mostra un picco di segnalazioni poco dopo le ore 15.
Aggiornamento (25 marzo 2026, 15:31)
Ho eseguito un test rapido e Claude sembra rispondere senza particolari difficoltà ai prompt, forse con un’attesa superiore al solito, ma senza interruzioni. Il volume delle segnalazioni inviate a Downdetector è in diminuzione, la situazione sembra destinata a tornare presto alla normalità.
Aggiornamento (25 marzo 2026, 15:40)
Anthropic conferma che i problemi di Claude sono in fase di risoluzione, ma ora sono comparsi errori legati a Cowork.
Aggiornamento (25 marzo 2026, 16:10)
Ora sono segnalati errori con il modello Opus 4.6. Prosegue il pomeriggio difficile del chatbot, anche se le segnalazioni inviate a Downdetector sono quasi azzerate.
Aggiornamento (25 marzo 2026, 16:52)
Feedback pressoché azzerati. Anthropic continua a mostrare avvisi su fix in fase di implementazione, ma Claude sembra aver superato il momento più difficile. Il chatbot è tornato a disposizione degli utenti.
Disclaimer
Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.