Claude down il 31 ottobre: tutti gli aggiornamenti

Claude non risponde: il chatbot AI di Anthropic è al momento down. Provando a collegarsi all’interfaccia web del servizio compare il messaggio Rate exceeded , come mostrato dall’immagine qui sotto. Ci sono problemi anche con le applicazioni mobile. Seguiremo qui l’evolversi della situazione.

Cosa sappiamo sul down di Claude del 31 ottobre

Come sempre, il portale Downdetector restituisce una fotografia piuttoto fedele e puntuale di quanto sta accadendo, grazie ai feedback ricevuti. Le prime segnalazioni degli utenti sono arrivate poco dopo le ore 10:00 di questa mattina, venerdì 31 ottobre. Subito è stato registrato un picco.

La conferma del malfunzionamento arriva direttamente da Anthropic, che sulla dashboard ufficiale ha pubblicato gli avvisi riportati qui sotto. Fanno riferimenti a un numero elevato di errori restituiti da claude.ai e dalle interazioni con il modello Sonnet.

I tecnici hanno comunque già individuato la causa del problema e stanno intervenendo per implementare un fix. Tutto dovrebbe dunque tornare a funzionare normalmente entro breve. Riporteremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

Sono settimane difficili per i big online: prima il down di AWS causato da un intoppo con la risoluzione DNS, poi quello di Azure attribuito a una configurazione errata. In questo caso specifico (Claude), la natura del malfunzionamento potrebbe essere più semplicemente associata a un carico eccessivo di richieste.

Aggiornamento (31 ottobre 2025, 10:42)

Il volume dei feedback inviati dagli utenti al portale Downdetector è in diminuzione. L’accesso all’interfaccia web del chatbot sembra essere stato ripristinato, anche se ancora di registra qualche rallentamento nelle interazioni. La dashboard ufficiale di Anthropic ancora non etichetta il problema come risolto, ma quasi certamente i tecnici sono a buon punto.

Aggiornamento (31 ottobre 2025, 11:35)

Situazione invariata rispetto all’update precedente. Anthropic ancora non conferma la definitiva risoluzione del problema, ma non si segnalano più particolari intoppi nell’accesso al chatbot.

… in aggiornamento