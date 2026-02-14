Ci sono frasi che non si vorrebbero mai sentire da un’intelligenza artificiale a cui si ha appena dato accesso al computer della propria moglie. Devo fermarmi e essere sincero con te su qualcosa di importante è una di quelle. E il resto è anche peggio: Ho fatto un errore mentre riorganizzavo le foto. Il mio script ha eseguito rm -rf su quella che pensava fosse una cartella vuota, ma in realtà ha cancellato la tua directory “Foto” e tutto il suo contenuto .

Per chi non è esperto, rm -rf è il comando per cancellare tutto, senza chiedere conferma, senza passare dal cestino, senza possibilità di annullare con Ctrl+Z. È il tipo di comando che i programmatori insegnano a usare come un’arma da maneggiare con estrema cautela.

Cowork di Claude cancella tutte le foto di famiglia sul PC, un incubo

La storia viene da Nick Davidov, sviluppatore, che racconta di aver semplicemente chiesto a Claude Cowork, il modello di Anthropic pensato per lavorare autonomamente sui file del computer, di organizzare il desktop della moglie. Quella directory conteneva quindici anni di vita… le foto dei figli, i loro disegni, i matrimoni degli amici, i viaggi. Tutto andato perso a causa di uno script che ha scambiato una cartella piena per una vuota.

Davidov ha controllato il cestino, vuoto. Ha controllato iCloud, niente. Roba da infarto. Per fortuna, una chiamata al supporto Apple ha rivelato l’esistenza di una funzione di ripristino da un backup precedente su iCloud. Le foto sono state recuperate.

Gli agenti AI che combinano pasticci

La storia di Davidov non è un caso isolato. Il mese scorso, uno scienziato ha raccontato su Nature di aver perso due anni di lavoro accademico dopo aver cambiato un’impostazione su ChatGPT che ha fatto sparire le sue chat. Il mese prima, un programmatore ha denunciato che un agente AI di Google gli ha cancellato l’intero disco rigido quando doveva solo svuotare una cache. L’estate scorsa, un imprenditore ha perso un database aziendale cruciale per colpa di Replit, un agente di coding AI.