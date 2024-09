Claude Enterprise di Anthropic: finestra di contesto di 500K token

Anthropic ha lanciato Claude Enterprise, che offre una finestra di contesto ampliata a 500K, una maggiore capacità di utilizzo e l’integrazione con GitHub, oltre a single sign-on, autorizzazioni basate sui ruoli e strumenti di amministrazione. Con questa mossa, Anthropic sta creando una suite di piani aziendali alimentati dal suo Claude.

Debutta Claude Enterprise di Anthropic: il piano AI per le aziende con 500K di contesto

Con queste premesse, Claude Enterprise di Anthropic si rivolge alle aziende che vogliono utilizzare i loro dati proprietari con Claude per ottenere un vantaggio competitivo con una sicurezza di livello aziendale. L’impostazione predefinita di Claude Enterprise è che non addestra i modelli sui dati degli utenti. Anthropic sta anche sfruttando Claude Enterprise per diffondere le sue funzioni di collaborazione per diversi casi d’uso.

Sul fronte della sicurezza, Claude Enterprise dispone di single sign-on e acquisizione del dominio, accesso basato sui ruoli con autorizzazioni a grana fine, registri di audit e sistema di gestione delle identità tra domini, che sarà disponibile nelle prossime settimane. Tra i primi clienti di Claude Enterprise figurano GitLab, BCG e North Highlander.

Le caratteristiche di Claude Enterprise di Anthropic

Altri punti chiave di Claude Enterprise di Anthropic:

La finestra contestuale di 500k equivale a centinaia di trascrizioni di vendite, decine di documenti di 100 pagine e 200.000 linee di codice per dare a Claude una conoscenza specifica dell’azienda.

L’integrazione con GitHub è pensata per i team di ingegneri che vogliono sincronizzare i repository di codice con Claude.

I progetti e gli artefatti sono pensati per casi d’uso basati su team di marketing, prodotto e ingegneria.

I casi d’uso target per Claude Enterprise includono marketing, ingegneria, vendite, gestione dei prodotti, risorse umane e legali.

La competizione con ChatGPT Enterprise

Mentre la guerra tra LLM si scalda e il delta dei dati utilizzati per addestrare questi modelli inizia a ridursi, molti fornitori di modelli AI stanno cercando di differenziarsi in altri modi. Le offerte di LLM possono aggiungere finestre di contesto più ampie, caching immediato, funzionalità di piattaforma, rimozione dei dati di input, addestramento etico dei modelli, modelli addestrati in modo ecologico/carbonico, funzionalità aziendali e riduzioni massicce dei prezzi basati su API.

Anthropic non fa eccezione. Alcune delle aggiunte rilasciate questa settimana rientrano in queste categorie. La finestra di contesto di 500K, pur non essendo la più grande (l’onore spetta attualmente a Gemini 1.5 Pro con una finestra di contesto di 2 milioni), è tra le più grandi. Le caratteristiche aggiuntive dell’integrazione con GitHub, i controlli di amministrazione, le impostazioni di identità aziendale, il single sign-on e altri vantaggi sono importanti.

Questo lancio dovrebbe consentire agli utenti aziendali di prendere in considerazione l’utilizzo di questi modelli per liberare i loro dati aziendali, dove la privacy e la sicurezza dei dati sono le principali preoccupazioni.

In sostanza, Anthropic Enterprise mira a competere con ChatGPT Enterprise, lanciato un anno fa.