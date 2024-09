Come con un click un annuncio pubblicitario truffa ti rovina la vita

Oggigiorno basta un click sull’annuncio pubblicitario sbagliato per cadere nella trappola di una truffa definita svuota conto corrente. Il rischio però non è solo questo. Infatti, i cybercriminali dietro quel banner all’apparenza innocuo, rubano il tuo denaro e i tuoi dati personali e dettagli sensibili.

Questa pratica viene definita in gergo tecnico malvertising. Questa definizione include tutte quelle pubblicità che vengono controllate da criminali all’interno di programmi collegati a siti internet anche famosi e conosciuti. Una volta cliccato sul banner o pop-up contenuto in una pagina web l’utente si ritrova con malware, programmi indesiderati o truffe sul proprio dispositivo.

Ecco perché un click sull’annuncio pubblicitario sbagliato può rovinarti la vita a causa di una brutta truffa. Il problema è che all’apparenza sembrano pubblicità legittime. Ed è proprio questa la tecnica del malvertising. Aggiungiamoci anche il fatto che l’utente non deve interagire affinché la minaccia si insinui nei suoi dispositivi.

Quali sono gli obiettivi del malvertising, l’annuncio pubblicitario truffa

Stando a quanto spiegato dagli esperti di Malwarebytes, azienda impegnata nella sicurezza informatica, gli obiettivi illeciti che si celano dietro il malvertising, un annuncio pubblicitario truffa, sono molteplici. “Vogliono fare soldi – spiegano gli esperti – rubando i vostri dati identificativi, i vostri dati finanziari e i vostri dati di contatto, tra le altre cose“.

Come ci si può difendere da questi attacchi pericolosi? Ovviamente non bisogna essere così radicali da smettere di navigare online. Basta solo prendere qualche precauzione in grado di rendere più sicura e consapevole la nostra attività online. Ecco alcuni consigli pratici per evitare di cadere tra le braccia del malvertising: