Un click per la scuola di Amazon, terza edizione

Dopo il successo delle edizioni 2019 e 2020, Amazon annuncia la terza edizione dell'iniziativa “Un click per la scuola“, grazie alla quale gli utenti possono donare una percentuale degli acquisti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado in Italia. Nell'elenco dei prodotti ci sono anche quelli offerti dalle piccole e medie imprese italiane.

Un click per la scuola, ma anche per le PMI

“Un click per la scuola” consente agli utenti di supportare economicamente le scuole che hanno aderito all'iniziativa. Amazon donerà una percentuale degli acquisti effettuati sotto forma di credito virtuale. Sul sito www.unclickperlascuola.it è possibile cercare la scuola (c'è anche una mappa) che successivamente utilizzerà il credito ricevuto per richiedere gratuitamente i prodotti utili alle attività didattiche. L'iniziativa è valida dal 6 settembre 2021 al 6 febbraio 2022.

Il clic dell'utente può aiutare anche le aziende italiane, in quanto nel catalogo ci sono tutti i prodotti che hanno messo a disposizione oltre 18.000 PMI. Durante le due edizioni precedenti, Amazon ha donato 5,9 milioni di euro ad oltre 28.800 scuole.

Tramite il sito Un click per la scuola è possibile accedere ad Amazon Digital Lab, uno spazio digitale in cui studenti ed insegnanti possono trovare numerosi contenuti gratuiti per varie materie di studio. Molto utili i webinar tenuti da esperti del settore, tra cui FEM (Future Education Modena), un EdTech hub che organizza attività formative, sociali e divulgative per persone di ogni età interessati a sviluppare o migliorare le proprie competenze.

Amazon ha inoltre creato la vetrina Pronti per la scuola, dove è possibile trovare i prodotti necessari per il nuovo anno scolastico. È infine disponibile un sito dedicato per l'acquisto dei libri di testo.