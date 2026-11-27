Gli esperti del CERT-AgID (Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale) ha scoperto una nuova campagna ClickFix, nota tecnica di ingegneria sociale che viene sfruttata per distribuire malware. La novità è rappresentata dalla fonte. Ignoti cybercriminali hanno utilizzato il sito web di un istituto scolastico italiano. In questo caso, lo scopo è installare il RAT Olympic.

Falsa schermata CAPTCHA di Cloudflare

Non è noto come sia stato compromesso il sito dell’istituto scolastico. Il CERT-AgID ha trovato una falsa schermata che simula la verifica di sicurezza di Cloudflare in un sottodominio. Per dimostrare di non essere un bot è necessario eseguire i comandi indicati. Si tratta del famigerato attacco ClickFix.

L’utente deve aprire PowerShell su Windows, incollare il contenuto tramite la combinazione CTRL + V e premere Invio. Il comando effettivamente eseguito viene automaticamente copiato nella clipboard (appunti) all’apertura della pagina (è nascosto nel codice HTML). Permette di scaricare ed eseguire il file Beautifull.exe .

Analizzando l’eseguibile, il CERT-AgID ha scoperto una catena di distribuzione che prevede diversi loader, l’ultimo dei quali copia sul computer Olympic. Si tratta di un RAT modulare che permette l’accesso remoto tramite un server C2 (command and control) gestito dai cybercriminali.

I vari moduli aggiungono altre funzionalità: raccolta di informazioni sul dispositivo e i browser installati, cattura dello schermo (screenshot), azioni sui file e autorimozione. Il CERT-AgID non ha trovato riscontri sul malware, quindi dovrebbe essere una novità assoluta.

Gli utenti non devono mai seguire le istruzioni che portano all’uso di PowerShell o del prompt dei comandi su Windows. Eventualmente è possibile copiare il comando in file di testo per scoprire l’inganno. Le verifiche CAPTCHA di Cloudflare non prevedono l’uso dei tool di Windows.