GoDaddy, il colosso dei domini e dell’hosting, è stato preso di mira un gruppo ransomware chiamato Inception, che dice di aver rubato 37,5 GB di dati.

Data breach GoDaddy: cosa contiene la fuga di dati

Secondo i criminali, il pacchetto contiene circa 10.800 file. Il grosso è fatto di video di riunioni e assemblee generali: 25 GB di gente che condivide lo schermo. Il resto è una miscellanea di documenti Office, PDF e configurazioni interne di data lake, più file di codice in Go e TypeScript.

La parte più strana sono i 9,6 GB di foto e video personali. Non si capisce bene che cosa ci facciano lì in mezzo, e per ora nessuno l’ha spiegato.

Inception dice anche che alcuni file contengono dati personali: nomi dei dipendenti, log di chat e informazioni sulle retribuzioni. Aggiunge che i documenti sarebbero protetti con la cifratura IRM (information rights management). Il condizionale è d’obbligo, perché finora tutto arriva dalla bocca di chi ha interesse a farsi notare.

I ricercatori di Cybernews hanno dato un’occhiata al materiale e hanno notato una cosa che smorza un po’ la scena da film. Le date e gli orari registrati nei file oscillano tra il 2020 e il 2024, quindi potrebbe trattarsi di un vecchio backup cifrato di documenti aziendali, non di un furto fresco di giornata.

Resta una domanda: perché saltano fuori solo adesso? Le ipotesi sono due, e nessuna è consolante. I criminali a volte tengono i dati nel cassetto per mesi o anni, in attesa del momento giusto per fare pressione. Oppure l’azienda non si era accorta di niente fino a quando qualcuno non ha alzato la mano.

Vecchio non vuol dire innocuo

Gli analisti di Cybernews non liquidano la faccenda. Anche se i dati sono datati, l’esposizione potrebbe essere comunque seria. Le informazioni sui dipendenti servono soprattutto a costruire profili di identità, cioè a capire chi lavora dove, con chi parla e che cosa guadagna.

Da sole, dopo qualche anno, queste informazioni valgono meno. Ma i truffatori non lavorano mai da soli. Mescolano il materiale con altre fughe di dati e ne ricavano messaggi di phishing più credibili. Un’email che conosce il proprio nome, il ruolo e il nome di un collega convince molto più di un “Gentile cliente”.

GoDaddy resta muto

GoDaddy non ha ancora riconosciuto pubblicamente le affermazioni di Inception e non ha confermato che i dati siano autentici. Anche la pagina del gruppo è piuttosto reticente: niente richiesta di riscatto e niente data della violazione. Per un’estorsione è un copione insolito, con la minaccia ma senza il prezzo.

Chi c’è dietro Inception

Inception è un nome nuovo nel panorama del ransomware. Alcuni ricercatori sospettano che dietro ci siano ex membri o persone legate a ShinyHunters, un altro gruppo molto noto nel mondo del cybercrimine. Inception nega.