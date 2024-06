Climatizzatore DAIKIN Sensira A++ sotto i 420€ su eBay

Il Climatizzatore DAIKIN Sensira Inverter A++ è la soluzione perfetta per avere un’estate ghiacciata anche se fuori si muore dal caldo. Inoltre, è un ottimo supporto anche in inverno per scaldare velocemente le giornate fredde. Oggi è in super offerta su eBay. Acquistalo a soli 417€.

Questo risparmio è garantito dall’utilizzo del Coupon VACANZE24 che devi inserire nella sezione Codici Sconto su eBay quando ti viene chiesto il metodo di pagamento prima della conferma. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta e hai anche la Garanzia DAIKIN Italia.

Climatizzatore DAIKIN Sensira Inverter A++: potenza e risparmio energetico

Con il Climatizzatore DAIKIN Sensira Inverter A++ ottieni tanta potenza per raffreddare o riscaldare casa, ma con un ottimo risparmio energetico. Infatti, in modalità freddo è doppia classe A e in modalità caldo è una classe A. Un’ottima soluzione quindi per risparmiare sulla bolletta della corrente senza rinunciare a nulla.

Inoltre, questo climatizzatore 12000 BTU è perfetto per gestire anche stanze grandi o più di una stanza. Infatti, posizionato in maniera intelligente può climatizzare anche più zone della tua casa senza doverne acquistare un altro. Ovviamente a questo prezzo è un vero e proprio affare, anzi un regalo.

Approfitta subito del Coupon VACANZE24 per concludere l’ordine risparmiando tantissimo. Acquista il DAIKIN Sensira A++ con soli 417€. Puoi pagarlo anche con PayPal che mette a disposizione un comodo mini finanziamento di 3 rate a tasso zero.