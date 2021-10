Clip Studio Paint: acquista il piano mensile e ricevi tre mesi gratis

Quando si parla di illustrazione digitale, non si può non parlare di Clip Studio Paint, uno fra i software di disegno più completi e usati da artisti e creativi di tutto il mondo. Ricco di funzionalità, strumenti e risorse, Clip Studio Paint è sinonimo di garanzia. Il programma (che si distingue in versione Pro e Ex) offre due diversi piani di acquisto: più diffusa e conveniente è la licenza a vita, disponibile soltanto per Windows e macOS; per la versione Pro (più limitata nelle funzionalità) il prezzo è di 49,99 dollari, mentre la Ex ha un costo di 219 dollari. Poi c'è il piano mensile, esteso anche a tutti i dispositivi iOS e Android, a partire da 0,99 dollari al mese. Con l'acquisto di uno qualsiasi dei piani mensili disponibili, tre mesi saranno completamente gratuiti.

Clip Studio Paint è il programma perfetto per chi ama disegnare e dipingere in digitale. È dotato di tantissime, utili funzionalità e strumenti – dai pennelli default e personalizzabili ai filtri, retini e tanto altro –, supporta fino a 8192 livelli di pressione ed è compatibile con gran parte delle tavolette grafiche in commercio. Illustrazioni digitali, tavole di fumetti, vettoriali, pattern, animazioni: tutto questo è possibile su Clip Studio Paint, che dimostra così di essere uno dei software di disegno più completi, tanto da essersi guadagnato la fiducia dei grandi marchi del settore, nonché di oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Clip Studio Paint Pro per Windows e macOS (licenza a vita) è acquistabile al prezzo di 49,99 dollari per la versione Pro. La versione Ex, invece, ha un costo di 219 dollari. È possibile anche provare gratuitamente il programma: una volta scaricato il software, basterà registrarsi per ottenere 30 giorni di prova. Per ottenere 3 mesi gratis sarà invece necessario acquistare la licenza mensile, disponibile sia per Windows/macOS che per Android e iOS. Ogni piano ha le proprie caratteristiche e i prezzi vanno da 0,99 dollari al mese per lo Smartphone plan a 8,99 dollari mensili per il Premium plan da quattro dispositivi.