Un clone del sito Atomic Wallet sta diffondendo Mars Stealer: come proteggersi?

Un sito Web falso che “imita” il portale ufficiale di Atomic Wallet sta diffondendo copie del malware Mars Stealer. Il sito fake è stato individuato da un ricercatore e, nonostante la segnalazione, risulta ancora online e pienamente funzionante.

Pur non risultando una copia estremamente fedele dell’originale, l’utilizzo di loghi, il tema grafico e le immagini, rendono il clone comunque simile all’originale. Di fatto, per chi non ha familiarità con il sito reale, può essere facile essere tratto in inganno.

I criminali informatici, stanno probabilmente usando pubblicità sui social media ed email spam per attirare sul sito le malcapitate vittime. Una volta giunti sul sito, le stesse vengono spinte a scaricare un’app (in versione Android, Windows e iOS).

Chi scarica la versione Windows, si ritroverà in locale un file ZIP (Atomic Wallet.zip) che contiene il codice dannoso che installa Mars Stealer.

Come funziona Mars Stealer e come evitare questo pericoloso malware

Mars Stealer è un agente malevolo in grado di rubare informazioni, prendendo di mira credenziali archiviate sui browser. Di fatto, i wallet di criptovalute risultano essere tra gli obiettivi più remunerativi per gli hacker che utilizzano questo strumento.

Per quanto riguarda il modus operandi rispetto al sito fake di Atomic Wallet, non si tratta di una novità: lo stesso Mars Stealer è stato distribuito attraverso Google ADS nel corso dello scorso mese di marzo. In quel caso però, le ignare vittima erano attirate sfruttando il marchio di OpenOffice.

Uno strumento come Norton 360 Standard, di fatto, risulta una soluzione ideale per proteggersi da questo tipo di minaccia. Non si tratta di un semplice antivirus, ma di un’intera suite per la protezione digitale.

Al classico strumento di rilevazione ed eliminazione dei malware infatti, esso abbina una VPN, un password manager, un sistema SafeCam e uno spazio cloud per salvare dati preziosi (evitando la perdita in caso di guasto o attacco informatico).

