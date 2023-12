Cloud a vita a metà prezzo grazie all'offerta di Natale di Internxt

Internxt, leader nel settore del cloud storage a vita, presenta un’irrinunciabile opportunità di risparmio grazie alla sua imperdibile offerta natalizia.

Attualmente, tutti i piani di cloud a vita offerti da Internxt sono disponibili con uno sconto eccezionale del 50%. Questa promozione unica consente di accedere a ottime opzioni di storage a vita con la possibilità di risparmiare fino a 500 euro.

Internxt: le offerte esclusive di Natale

La promozione natalizia di Internxt presenta tre opzioni di cloud a vita:

2 TB a soli 149 euro anziché 299 euro.

a soli anziché 299 euro. 5 TB a un prezzo scontato di 249 euro rispetto ai 499 euro.

a un prezzo scontato di rispetto ai 499 euro. 10 TB disponibili a 499 euro invece di 999 euro.

Ogni piano include la possibilità di usufruire dell’archiviazione e della condivisione di file criptati, garantendo un ulteriore strato di sicurezza per i dati sensibili.

Internxt rende l’acquisto dei piani di cloud a vita estremamente conveniente, offrendo la scelta di pagamenti tramite PayPal e la possibilità di rateizzare l’importo in 3 rate senza interessi.

Il cloud a vita di Internxt rappresenta un investimento vantaggioso nel tempo, eliminando i costi ricorrenti associati ai servizi in abbonamento.

Ad esempio, il piano da 2 TB comporta una spesa di 149 euro con Internxt, mentre servirebbero 99,99 euro all’anno con servizi come Google One. Grazie alla promozione attuale, il recupero dell’investimento avviene in soli 18 mesi, consentendo poi un risparmio considerevole a lungo termine.

Per chi desidera un cloud a vita accessibile, sicuro e conveniente, l’offerta di Natale di Internxt rappresenta un’occasione unica da cogliere al volo. Visitando il sito ufficiale, accederai a piani personalizzati che rispondono alle tue esigenze di storage.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.