Cloud a vita: come funziona il nuovo modo per salvare i dati senza abbonamento

Poter contare su di un servizio di cloud storage in grado di offrire tutto lo spazio d’archiviazione necessario è sempre più importante, sia in ambito aziendale che per salvare in sicurezza i propri dati personali.

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato c’è anche la possibilità di puntare su un servizio di cloud storage “a vita” e, quindi, senza abbonamento. Si tratta di una soluzione molto diversa dal modello di business che caratterizza i principali servizi di storage (OneDrive, Google Drive, Dropbox e altri).

Con un cloud a vita, infatti, si acquista una porzione di spazio di archiviazione in cloud che resterà sempre collegata al proprio account, senza costi ricorrenti di alcun tipo e senza la necessità di dover gestire abbonamenti o rischiare di perdere l’accesso ai dati interrompendo la sottoscrizione.

Tra i servizi di cloud storage che propongono una soluzione di questo tipo c’è pCloud che mette a disposizione varie opzioni fino a 10 TB di cloud a vita. Attualmente, il servizio propone sconti fino all’80% sui suoi piani. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Cloud a vita e senza abbonamento: ecco le proposte di pCloud

pCloud offre diversi piani a disposizione degli utenti alla ricerca di uno spazio d’archiviazione senza abbonamento. Le opzioni in questione sono:

500 GB al costo di 199 euro invece di 570 euro

al costo di invece di 570 euro 2 TB al costo di 399 euro invece di 1.140 euro

al costo di invece di 1.140 euro 10 TB al costo di 1.190 euro invece di 6.000 euro

Su tutti i piani c’è la possibilità di sfruttare la crittografia AES a 256 bit per proteggere l’accesso ai propri dati. Non mancano, inoltre, varie funzionalità di gestione per il caricamento automatico delle foto, per la sincronizzazione multi dispositivo e per l’accesso (tramite player integrato) ai contenuti multimediali salvati in cloud. Ci sono anche abbonamenti Family che consentono di condividere lo spazio d’archiviazione. Per attivare una delle offerte di pCloud è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

