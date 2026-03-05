Cloud a vita con Internxt: 87% di sconto su tutti i piani per i nuovi utenti

Con Internxt è possibile accedere a varie soluzioni per il cloud storage a vita, in modo da poter contare su tanto spazio di archiviazione in cloud a cui accedere senza alcun abbonamento. Attualmente, inoltre, i piani di Internxt sono disponibili con fino all’87% di sconto. Grazie alle proposte disponibili oggi è possibile ottenere fino a 5 TB in cloud senza abbonamento. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Internxt.

Cloud storage a vita con Internxt

Grazie alla promozione in corso, è possibile accedere ai piani per il cloud a vita di Internxt con condizioni molto vantaggiose. Il provider propone un piano da 1 TB con un costo di 247 euro.

Per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione, invece, c’è il piano da 3 TB che viene proposto con un costo di 377 euro. C’è spazio anche per il piano da 5 TB, ora disponibile con un costo di 507 euro.

Da notare che non ci sono costi ricorrenti e, dopo l’acquisto, è possibile continuare ad accedere ai propri file anche senza dover effettuare il pagamento periodico di un canone. Nel lungo periodo, quindi, si tratta di una soluzione che garantisce un risparmio enorme.

Tutte le versioni proposte del servizio di Internxt garantiscono l’accesso alla suite di servizi di sicurezza per una protezione completa dei dati, con la crittografia, il sistema di condivisione dei file in sicurezza, il sistema antivirus e altro ancora.

Le offerte di Internxt sono disponibili direttamente online, con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Da segnalare anche che i nuovi utenti possono contare su 30 giorni di garanzia di rimborso. Per scoprire tutte le offerte e scegliere il piano da attivare basta seguire il link qui di sotto.