 Cloud a vita con Internxt: 87% di sconto su tutti i piani per i nuovi utenti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cloud a vita con Internxt: 87% di sconto su tutti i piani per i nuovi utenti

Con Internxt è possibile accedere a varie soluzioni per il cloud a vita e senza abbonamento con fino a 5 TB di spazio a prezzo scontato.
Cloud a vita con Internxt: 87% di sconto su tutti i piani per i nuovi utenti
Informatica Cloud & Hosting
Con Internxt è possibile accedere a varie soluzioni per il cloud a vita e senza abbonamento con fino a 5 TB di spazio a prezzo scontato.

Con Internxt è possibile accedere a varie soluzioni per il cloud storage a vita, in modo da poter contare su tanto spazio di archiviazione in cloud a cui accedere senza alcun abbonamento. Attualmente, inoltre, i piani di Internxt sono disponibili con fino all’87% di sconto. Grazie alle proposte disponibili oggi è possibile ottenere fino a 5 TB in cloud senza abbonamento. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Internxt.

Attiva qui l’offerta di Internxt

internxt-sconti-e1754486311730

Cloud storage a vita con Internxt

Grazie alla promozione in corso, è possibile accedere ai piani per il cloud a vita di Internxt con condizioni molto vantaggiose. Il provider propone un piano da 1 TB con un costo di 247 euro.

Per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione, invece, c’è il piano da 3 TB che viene proposto con un costo di 377 euro. C’è spazio anche per il piano da 5 TB, ora disponibile con un costo di 507 euro.

Da notare che non ci sono costi ricorrenti e, dopo l’acquisto, è possibile continuare ad accedere ai propri file anche senza dover effettuare il pagamento periodico di un canone. Nel lungo periodo, quindi, si tratta di una soluzione che garantisce un risparmio enorme.

Tutte le versioni proposte del servizio di Internxt garantiscono l’accesso alla suite di servizi di sicurezza per una protezione completa dei dati, con la crittografia, il sistema di condivisione dei file in sicurezza, il sistema antivirus e altro ancora.

Le offerte di Internxt sono disponibili direttamente online, con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Da segnalare anche che i nuovi utenti possono contare su 30 giorni di garanzia di rimborso. Per scoprire tutte le offerte e scegliere il piano da attivare basta seguire il link qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ChatGPT e Claude su WhatsApp in Europa? Sì, ma a pagamento

ChatGPT e Claude su WhatsApp in Europa? Sì, ma a pagamento
OneDrive, Teams e Word: le novità in arrivo su Microsoft 365

OneDrive, Teams e Word: le novità in arrivo su Microsoft 365
Apple Music segnalerà la musica creata con l'AI, ecco come

Apple Music segnalerà la musica creata con l'AI, ecco come
Google cambia lo store e riduce le commissioni

Google cambia lo store e riduce le commissioni
ChatGPT e Claude su WhatsApp in Europa? Sì, ma a pagamento

ChatGPT e Claude su WhatsApp in Europa? Sì, ma a pagamento
OneDrive, Teams e Word: le novità in arrivo su Microsoft 365

OneDrive, Teams e Word: le novità in arrivo su Microsoft 365
Apple Music segnalerà la musica creata con l'AI, ecco come

Apple Music segnalerà la musica creata con l'AI, ecco come
Google cambia lo store e riduce le commissioni

Google cambia lo store e riduce le commissioni
Davide Raia
Pubblicato il
5 mar 2026
Link copiato negli appunti