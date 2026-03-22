Cloud a vita con Internxt: fino a 5 TB con l'85% di sconto, ecco la promo

Internxt è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un servizio per il cloud a vita senza abbonamento. Con una soluzione di questo tipo è possibile acquistare uno spazio cloud, senza dover pagare un canone mensile o annuale per manterne l’accesso. Per chi sceglie Internxt è possibile ottenere fino a 5 TB di spazio cloud sfruttando fino all’85% di sconto sul costo. Per scoprire le offerte basta visitare il sito ufficiale di Internxt. L’acquisto dello spazio cloud può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal, e ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

Cloud a vita con Internxt

Con Internxt è possibile accedere a tanto spazio cloud con un prezzo molto vantaggioso. Al momento, sfruttando la promo con lo sconto dell’85%, è possibile accedere ai seguenti piani:

1 TB con un costo di 285 euro

con un costo di 3 TB con un costo di 435 euro

con un costo di 5 TB con un costo di 585 euro

Tutti i piani prevedono la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal e anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’acquisto è unico e non ci sono costi ricorrenti. Nel lungo periodo, quindi, è possibile ottenere un risparmio notevole.

Con Internxt, inoltre, è possibile sfruttare una lunga serie di funzionalità avanzate per proteggere i propri dati, a partire dalla crittografia che consente di ottenere uno spazio cloud davvero sicuro. Da segnalare anche la funzione per utilizzare il cloud come spazio di backup del proprio computer e il sistema di condivisione protetta dei file.

Per accedere subito alle promozioni basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per attivare il piano desiderato per un servizio di cloud a vita senza alcuna forma di abbonamento e, quindi, senza coti ricorrenti.