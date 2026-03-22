 Cloud a vita con Internxt: fino a 5 TB con l'85% di sconto, ecco la promo
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Cloud a vita con Internxt: fino a 5 TB con l'85% di sconto, ecco la promo

Con il cloud a vita di Internxt è possibile accedere a tanto spazio di storage con un prezzo ottimo e tante funzionalità di sicurezza.
Cloud a vita con Internxt: fino a 5 TB con l'85% di sconto, ecco la promo
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Con il cloud a vita di Internxt è possibile accedere a tanto spazio di storage con un prezzo ottimo e tante funzionalità di sicurezza.

Internxt è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un servizio per il cloud a vita senza abbonamento. Con una soluzione di questo tipo è possibile acquistare uno spazio cloud, senza dover pagare un canone mensile o annuale per manterne l’accesso. Per chi sceglie Internxt è possibile ottenere fino a 5 TB di spazio cloud sfruttando fino all’85% di sconto sul costo. Per scoprire le offerte basta visitare il sito ufficiale di Internxt. L’acquisto dello spazio cloud può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal, e ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

Accedi qui all’offerta di Internxt

Cloud a vita con Internxt

Con Internxt è possibile accedere a tanto spazio cloud con un prezzo molto vantaggioso. Al momento, sfruttando la promo con lo sconto dell’85%, è possibile accedere ai seguenti piani:

  • 1 TB con un costo di 285 euro
  • 3 TB con un costo di 435 euro
  • 5 TB con un costo di 585 euro

Tutti i piani prevedono la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal e anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’acquisto è unico e non ci sono costi ricorrenti. Nel lungo periodo, quindi, è possibile ottenere un risparmio notevole.

Con Internxt, inoltre, è possibile sfruttare una lunga serie di funzionalità avanzate per proteggere i propri dati, a partire dalla crittografia che consente di ottenere uno spazio cloud davvero sicuro. Da segnalare anche la funzione per utilizzare il cloud come spazio di backup del proprio computer e il sistema di condivisione protetta dei file.

Per accedere subito alle promozioni basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per attivare il piano desiderato per un servizio di cloud a vita senza alcuna forma di abbonamento e, quindi, senza coti ricorrenti.

Accedi qui all’offerta di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 mar 2026

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Davide Raia
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22 mar 2026
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