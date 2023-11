Cloud a vita, crittografia e password manager: -85% su pCloud

Tra le innumerevoli offerte che hanno invaso il web durante questo Black Friday, spicca quella di pCloud – il servizio di cloud storage che conta oltre 19 milioni di utenti – che offre a tutti i suoi nuovi utenti uno sconto imperdibile fino all’85% su tutti i piani individuali a vita e sul bundle 3 in 1 che include diversi strumenti esclusivi della piattaforma.

pCloud: il punto di riferimento per il cloud storage

Passando in rassegna la promozione, pCloud offre sconti su tutti i suoi piani individuali, nello specifico sono tre: quello da 500 GB a soli 139 euro (-76), quello da 2 TB a 279 euro (-76) e infine quello da 10 TB a 890 euro (-85). Tutti i prezzi sono da intendersi una tantum, poiché i piani sono a vita. Ciò significa che una volta acquistati, saranno tuoi per sempre, senza alcun abbonamento né costo nascosto.

Inoltre, pCloud propone un’offerta esclusiva soltanto per questo Black Friday: un bundle 3 in 1 a vita, che include 5 TB di spazio di archiviazione cloud e i due strumenti pCloud Encryption e pCloud Pass con uno sconto dell’85%, pari a soli 599 euro una tantum. pCloud Encryption assicura crittografia lato client per tutti i tuoi file, mentre pCloud Pass è un password manager che semplifica la tua sicurezza online.

pCloud è una piattaforma di archiviazione cloud con due data center, uno negli Stati Uniti e l’altro in Lussemburgo. Con più di 19 milioni di utenti, pCloud offre una vasta gamma di funzionalità:

Compatibilità multipiattaforma : pCloud è compatibile con MacOS, Windows, Linux e offre un’applicazione desktop dedicata chiamata pCloud Drive

: pCloud è compatibile con MacOS, Windows, Linux e offre un’applicazione desktop dedicata chiamata pCloud Drive Le applicazioni per Android e iOS includono una funzione di caricamento automatico che libera spazio sul tuo smartphone

che libera spazio sul tuo smartphone Accessibilità e sincronizzazione immediata tra i dispositivi

tra i dispositivi Backup automatici : pCloud Backup assicura la protezione continua dei tuoi dati

: pCloud Backup assicura la protezione continua dei tuoi dati Opzioni di collaborazione multiple per utenti e non di pCloud

Approfitta degli sconti pCloud per il Black Friday: è l’unico momento dell’anno in cui puoi risparmiare fino all’85% di sconto su tutti i piani individuali a vita e un esclusivo bundle 3 in 1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.